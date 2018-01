52 équipes au tournoi sur étang de Tracadie

Cinquante-deux équipes prendront part dans les prochains jours au tournoi sur étang de Tracadie au Centre de Villégiature Deux Rivières.

Les activités ont démarré dès mercredi soir avec la présentation des matchs de la ronde préliminaire au niveau interscolaire.

Des formations sont également inscrites dans les divisions récréative, 45 ans et plus, féminine et compétitive.

Dans cette dernière catégorie, les amateurs de hockey pourront assister au retour des Acadian Boys après une absence d’un an. Rappelons que les Acadian Boys ont remporté les cinq premières éditions du tournoi. L’an dernier, ce sont les Charrues qui ont triomphé et ils se présenteront donc au tournoi avec la ferme intention de conserver leur couronne. Les Fuzzy Puckers, finalistes en 2017, sont également de la partie.

Dans la division 45 ans et plus, les champions en titre les Gentlemen seront définitivement l’équipe à battre.

Les finales auront lieu en soirée samedi. Sur le coup de 18h, on aura droit aux matchs ultimes des divisions interscolaire, récréative et 45 ans et plus. Puis, à 19h, ce sera au tournoi des finales compétitive et féminine.

A noter que d’autres activités seront présentées pendant le week-end, dont des feux d’artifice vendredi soir à 19h, ainsi qu’un spectacle en musique avec le duo Adam et Martin, samedi soir, sous le chapiteau.