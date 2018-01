Athlétisme à l’U de M: entrée fracassante pour Rachelle Haché

Rachelle Haché a littéralement pris le monde de l’athlétisme universitaire d’assaut dès sa première compétition avec les Aigles Bleus, en fin de semaine à Moncton. Plusieurs parlent déjà de la meilleure recrue de l’histoire de l’institution acadienne dans sa discipline.

L’athlète de Miramichi a surpris pas mal de monde avec une médaille d’or au lancer du marteau et au lancer du poids (junior), en plus d’une médaille d’argent au poids et une autre de bronze au marteau au niveau universitaire.

À la lumière de cette entrée en scène fracassante, l’étudiante en nursing occupe déjà le deuxième rang au classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) dans les deux disciplines.

Au niveau canadien (U Sports), l’athlète âgée de 18 ans est classée 13e au poids et 20e au marteau.

C’est pourtant une athlète nerveuse et timide qui s’est présentée au Ceps Louis-J.-Robichaud samedi.

«J’étais un peu nerveuse parce que je savais que j’étais une des plus jeunes dans la compétition. Mais je suis rentrée là-dedans en restant positive.Même si j’étais stressée, je pense que je me suis bien débrouillée pour ma première compétition», souligne-t-elle dans un grand sourire.

«Je voulais seulement faire de mon mieux et donner le maximum. Je visais une place parmi les huit meilleures et je suis heureuse de l’avoir fait.»

Les gens présents ont rapidement constaté que Rachelle Haché est une athlète bourrée de talent et une véritable force de la nature.

«Je ne pensais pas qu’une médaille était quelque chose de possible. Je regardais les autres filles en train de faire leur échauffement et ils m’ont un peu apeuré! Elles étaient beaucoup plus grandes et musclées que moi. J’avais un petit peu peur au début de la compétition», raconte l’athlète originaire de Miramichi.

Mais le doute a rapidement fait place à la confiance

«Quand j’ai fait mes tirs d’entraînement (au poids), je me sentais très bien. Pour le marteau, c’était la première fois que je lançais ça depuis que je suis à l’université. Ça ne s’est pas très bien passé pour mes premiers lancers, mais le dernier était vraiment bon.»

Même si elle sait qu’une compétition ne fait pas une carrière, Rachelle Haché caresse déjà de grandes ambitions quand elle regarde vers les championnats du SUA, qui auront lieu à l’Université de Moncton les 23 et 24 février.

«Au poids, j’aimerais monter sur le podium, et si possible, finir au premier rang. Pour le marteau, je pense que je peux viser un top 5», mentionne Rachelle Haché.

Jamais un athlète de l’Université de Moncton n’a remporté de médaille au niveau national depuis Joël Bourgeois dans les années 1990.

Plusieurs commencent à croire que l’Acadienne pourrait changer tout ça dans quelques semaines.

«Ça me fait chaud au coeur de voir que les gens croient en moi. Je vais faire tout ce que je peux pour me rendre jusque là.»

Quand elle regarde plus loin en avant, c’est aux Jeux du Canada qu’elle pense surtout.

Rachelle Haché aimerait aussi suivre les traces de Naomie Maltais aux Jeux de la Francophonie de 2021 à Moncton et Dieppe.

L’entraîneur-chef de l’équipe d’athlétisme n’en revient pas de voir sa recrue dominer dès sa première compétition universitaire.

«Elle est très forte et puissante. Elle doit encore maitriser certains aspects techniques, mais elle lance déjà pas mal loin», indique Steve LeBlanc.

«C’est seulement sa première saison et elle est déjà parmi les 20 meilleures au pays. Rachelle est déjà une athlète de niveau national.»

Selon lui, l’athlète de Miramichi pourrait marquer l’histoire sportive de l’université de Moncton.

«C’est certainement une des meilleures recrues que nous avons eues avec nous. Je savais qu’elle serait bonne. Je ne savais juste pas qu’elle serait aussi bonne, aussi rapidement.»