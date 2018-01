Jeux de l’Acadie 2019 : le protocole d’entente est signé

La direction de la Société des Jeux de l’Acadie et les maires des municipalités de la région de Grand-Sault ont procédé mercredi soir à la signature du protocole d’entente entourant la présentation de la 40e finale des Jeux de l’Acadie.

Les maires de Grand-Sault, Drummond, Saint-Léonard et de la Communauté rurale de Saint-André ont tous apposé leur signature au document, tout comme Guy-Laine Legacé, la présidente de la Société des Jeux de l’Acadie.

Ce document vient en quelque sorte officialiser la tenue en juin 2019 de la finale des Jeux de l’Acadie dans la région de Grand-Sault.

«Les Jeux de l’Acadie 2019 seront mémorables», a affirmé le maire de Drummond, France Roussel, prenant la parole au nom des maires des quatre régions.

À 17 mois de l’ouverture de cette 40e finale des Jeux de l’Acadie, le comité organisateur semble déjà rouler à vive allure.

Ainsi, il y a déjà en place des coordonnateurs dans la cinquantaine de comités qui ont été créés afin d’assurer le bon déroulement des activités qui se tiendront dans le cadre de ces jeux.

Autre signe évident que la finale des Jeux de l’Acadie semble être entre bonnes mains, est l’intérêt manifesté par environ 800 personnes qui ont indiqué vouloir agir en tant que bénévole durant l’événement.

Ce nombre d’intéressés comble déjà pratiquement tous les besoins nécessaires en fait de bénévoles, qui se chiffrent à environ 1000 personnes.

«C’est intéressant et motivant de voir les gens vouloir s’impliquer ainsi, ça donne une piqure et le goût de vouloir avancer et de faire une finale haute en couleur», a indiqué Bertrand Beaulieu, le président du comité organisateur de l’évènement qui rassemble la jeunesse francophone en Acadie.

Même si une bonne partie du travail a déjà été accompli, il reste encore aux organisateurs à dénicher des sites qui accueilleront les compétitions d’athlétisme et de vélo de montagne ainsi qu’une somme d’au moins 350 000$ en argent et en bien et services.

Ces sites devront être aménagés dès l’automne prochain, ont indiqué les organisateurs.

Quant au financement de l’évènement, une campagne de financement sera bientôt lancée auprès de la population et de la communauté d’affaires de la région de Grand-Sault.

«C’est la première fois de l’histoire que quatre municipalités sont rassemblées pour présenter la finale des Jeux de l’Acadie, c’est plaisant de voir ce projet rassembleur et le travail qui a été effectué», a pour sa part indiqué Guy-Laine Legacé.