Les gros canons du Titan tardent à produire

À l’évidence, les gros canons du Titan d’Acadie-Bathurst pourraient en donner plus sur le plan offensif. Mitchell Balmas, que l’équipe est allée pour remplir le filet, n’a pas marqué au cours de ses huit derniers matchs. Antoine Morand, lui, a été blanchi de la feuille de pointage lors de ses trois derniers duels. Il y a aussi Jordan Maher et Samuel Asselin qui sont plutôt sur le neutre ces temps-ci en attaque. Heureusement que German Rubtsov et Jeffrey Viel semblent avoir retrouvé leur touche, parce que ce n’était pas le Pérou non plus pour eux jusqu’à tout récemment. Est-ce que c’est le calme avant la tempête? Ça se pourrait bien.

S’il y en a un qui n’est pas du tout inquiet de la trop modeste contribution des meilleurs éléments offensifs de l’équipe, c’est bien Mario Pouliot. Même que l’entraîneur a tenu à se faire rassurant au sujet des membres de ses deux premiers trios.

«Les gens regardent beaucoup les statistiques, mais il n’y a pas que ça. Il faut aussi regarder tout le processus de chacun, leur jeu d’ensemble. Par exemple, Balmy est le gars qui obtient le plus grand nombre de lancers dans chaque partie. Les chances sont là. Morand, lui, joue actuellement du gros hockey. Peut-être même son meilleur de la saison. Il est très intense et toujours actif sur la patinoire. Par exemple, lors du deuxième but de (German) Rubtsov à Québec, c’est Antoine qui a provoqué tout le jeu en fonçant au filet. Les points vont venir c’est garanti. Ces gars-là ont trop de talent pour que ça ne débloque pas», affirme Pouliot.

L’entraîneur se dit par ailleurs très satisfait de la façon dont joue Rubtsov depuis son retour du Championnat mondial.

«Il joue de loin son meilleur hockey depuis qu’il est ici. Il utilise son lancer, il bouge les pieds et il est impliqué dans le jeu. German est dominant actuellement. Il joue comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue», analyse Pouliot.

Balmas, Morand, Maher et Asselin auront l’occasion d’ajouter des points à leur fiche dès jeudi soir, alors que le Titan (23-13-8, 54 pts) sera en visite au Harbour Station de Saint-Jean pour y affronter les Sea Dogs (11-24-8, 30 pts). Des Sea Dogs qui n’ont récolté qu’un maigre point lors de leurs six dernières rencontres. C’est même pire depuis trois matchs puisqu’ils n’ont réussi que quatre buts contre 18 pour leurs adversaires.

Sans doute parce qu’il veut éviter de voir ses hommes prendre ce match à la légère, Pouliot préfère analyser l’équipe de la Ville portuaire à partir de leurs 10 derniers duels.

«Moi, je regarde leur fiche dans leurs 10 dernières parties et je vois qu’ils ont récolté au moins un point dans cinq de ceux-ci, dit-il. Les Sea Dogs sont un club qui ne cesse de travailler et qui ont un excellent gardien en Alex D’Orio. Et avec des joueurs comme (Ostap) Safin, (Radim) Salda et (Cédric) Paré, ils ont les joueurs pour nous faire mal en supériorité numérique.»

À moins qu’il ne change d’idée d’ici là, Mario Pouliot devrait réintégrer Domenic Malatesta dans l’alignement. L’Américain, qui est en deuil de son père, n’a pas joué depuis le 19 novembre.

«Nous voulions lui donner quelques pratiques avant de le ramener. Ç’a d’ailleurs été trois bons entraînements cette semaine et le calendrier fait en sorte que nous pourrons en avoir trois autres bons la semaine prochaine. Ça nous a permis de peaufiner certaines choses. L’atmosphère est très bonne au sein de l’équipe et la victoire à Québec n’est pas le fruit du hasard», révèle l’entraîneur Pouliot.

Joseph Murdaca sera envoyé devant la cage du Titan face aux Sea Dogs. Vendredi, pour la visite des Mooseheads de Halifax, ce sera au tour d’Evan Fitzpatrick.