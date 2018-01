Les enfants et les Alpines s’amusent

La visite des Alpines de Tracadie à la patinoire extérieure de Saint-Pons, mercredi soir, a été un grand succès. Plus d’une cinquantaine d’enfants ont pris la peine de venir s’amuser avec les 17 joueurs des Alpines qui ont pris part à l’activité. C’est sans compter la cinquantaine d’autres personnes qui sont venues voir de près les représentants de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Ces derniers ont d’ailleurs été plus que généreux de leur temps et certains joueurs ont même continué de jouer avec les enfants après le départ des organisateurs à 21h30.