Rouler de longues heures pour jouer au hockey

Mélodie Arsenault et Christian Gaudet ne vivent que pour le hockey. Dire que ce sont deux passionnés ne serait même pas proche de la réalité. La preuve, c’est que les deux gardiens de but de Rogersville passent pratiquement la moitié de leur vie en voiture, en route vers un entraînement, ou en revenant d’une partie. Les deux athlètes (et leurs parents) sont prêts à tous les sacrifices pour pratiquer leur sport favori au niveau élite.

Arsenault évolue dans un circuit midget A masculin à Baie Sainte-Anne, alors que Gaudet porte les couleurs des Hawks de Moncton au niveau bantam AAA.

Dans les deux cas, c’est plus d’une dizaine d’heures de voyagement par semaine qu’ils doivent se taper pour jouer au hockey.

Même s’il s’agit d’un rythme de vie épuisant, vous ne les entendrez pas se plaindre.

«Je veux me rendre jusqu’au junior A ou au junior majeur. C’est ça mon but», avance Christian Gaudet.

«Je pense que c’est possible si je continuer de travailler fort et de m’améliorer au cours des deux prochaines saisons», ajoute le portier âgé de 15 ans.

Sa mère Line se dit impressionnée par la flamme qui anime son fils.

«Christian est vraiment passionné du hockey. Il veut toujours performer au niveau le plus haut possible et il est prêt à voyager pour ça. On voyage avec lui depuis le niveau atome parce qu’il n’y a pas de hockey compétitif à Rogersville. On va à Moncton au moins quatre fois par semaine», explique-t-elle.

Mélodie Arsenault vit exactement la même chose.

Pour porter les couleurs des Mariners, elle doit se rendre à Baie Sainte-Anne jusqu’à quatre fois par semaine.

Malgré tout, c’est avec le sourire qu’elle saute toujours dans la voiture familiale.

«Ça fait 10 ans que je joue au hockey et c’est ma passion. Je sais que mes parents font beaucoup de sacrifices, mais ils veulent m’appuyer dans ce que j’aime», affirme la hockeyeuse âgée de 16 ans.

Les voyages peuvent sembler interminables, mais pas question de renoncer à sa passion.

Il suffit de s’occuper pour passer le temps, avance la gardienne acadienne.

«Je dors et j’écoute beaucoup de musique. J’aime aussi visualiser mes parties. Je me trouve toujours quelque chose à faire.»

Arsenault doit évidemment trouver une façon de jongler avec l’école, les voyages et le sport.

«J’ai un petit calendrier sur ma porte de chambre pour bien gérer mon temps chaque jour et ne rien manquer», lance-t-elle en rigolant.

L’entraîneur des gardiens du Titan d’Acadie-Bathurst et des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, Dave Kennedy, est bien placé pour parler des deux athlètes, qu’il dirige lors de camps d’été depuis plusieurs années.

«Faire des sacrifices comme ça, pour moi, ça montre à quel point ils sont dédiés à leur sport», précise-t-il.

Il affirme que Mélodie Arsenault peut aspirer à une carrière dans le hockey universitaire, surtout si elle continue d’évoluer dans une ligue masculine.

«On l’a vu avec Émilie Bouchard. Quand elle est arrivée à l’université, elle était prête. En jouant avec les gars, Mélodie va faire face à des tirs qui sont plus de niveau universitaire que dans le midget AAA féminin», ajoute-t-il.

«Elle travaille sans arrêt pour s’améliorer et elle est dans la meilleure forme physique de sa vie. C’est aussi une bonne personne, et techniquement, elle se déplace bien devant son filet. On n’a jamais eu une gardienne avec un aussi grand gabarit à l’U de M.»

Dans le cas de Christian Gaudet, Kennedy croit qu’il pourra logiquement évoluer dans le hockey midget AAA la saison prochaine, et éventuellement dans la LHJMQ.