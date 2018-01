«Comme dans le bon vieux temps» au tournoi de hockey sur étang de Tracadie

Il fait bon de les regarder s’évertuer gaiement sur les belles patinoires aménagées aux abords de la baie, à proximité de l’établissement Villégiature Deux Rivières. À voir les sourires qui les animent pendant qu’ils patinent jusqu’à en perdre le souffle, il est clair pour ces garçons et ces filles de tous âges que jouer dehors c’est le plaisir retrouvé.

Au total, 52 équipes sont inscrites au tournoi sur étang de Tracadie, dont on célèbre cette année la septième édition. Pas moins de 302 joueurs et joueuses s’amuseront à tenter de lancer la «petite noire» en caoutchouc dans un filet d’à peine un pied de hauteur et exempt de gardien.

Pour Léonce St-Coeur, un sympathique bonhomme originaire de Saint-Pons, cet événement est devenu un rendez-vous annuel qu’il ne voudrait pas rater pour tout l’or du monde. Il évolue au sein de l’équipe de la municipalité dans la division 45 ans et plus.

«J’aime le plein air et j’ai du plaisir à me retrouver ici avec les gars pour m’amuser sur la glace. Ça me ramène à ma jeunesse, dans le temps où il y avait des patinoires extérieures un peu partout. C’est d’ailleurs dehors que j’ai appris à patiner et c’est toujours aussi spécial de le faire. Ce n’est pas du tout la même chose que dans un aréna», raconte celui qui évolue aussi dans la Ligue gentilhomme de Saint-Isidore avec une formation de Tracadie.

«Je suis rendu à 61 ans et j’ai pris part à toutes les éditions du tournoi et je vais continuer de le faire tant que j’aurai la santé», promet-il.

«L’hiver, par ici, il ne se passe pas grand-chose et ce tournoi est une belle activité. Ce qui est plaisant c’est que tout le monde vient ici pour s’amuser. Tu ne verras pas beaucoup de babounes ici», mentionne avec un large sourire cet employé de la ville qui avec ses collègues de travail ont aménagé le chapiteau. Ils s’occupent également de l’entretien des sept patinoires pendant la durée du tournoi.

Julie Martinet, une jeune femme pleine d’entrain originaire de Tilley-Road, évolue en temps normal pour les Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie. Elle en est d’ailleurs l’adjointe au capitaine. Et depuis trois ans, ses coéquipières et elle sont là sans faute.

«C’est important pour nous de montrer notre appui au tournoi parce que nous trouvons que c’est une belle activité pour la ville, affirme la dynamique étudiante âgée de 17 ans. C’est bon pour l’économie. Ça remplit les chalets et ça met du monde dans les restaurants.»

«J’aime toujours autant l’atmosphère qu’on retrouve ici. Il fait frette et c’est le fun», lance-t-elle en éclatant de rire.

«Jouer sur une glace dehors, c’est comme si on retournait dans le vieux temps. Ce n’est pas le même feeling qu’à l’intérieur. C’est certain que nous sommes compétitives et que nous aimons gagner, mais nous sommes surtout venues ici pour nous amuser», ajoute Julie Martinet.

Jolain Doiron, conseiller du quartier 3 au conseil municipal et membre du comité organisateur du tournoi sur étang, souligne que tous les efforts sont mis pour faire de cet événement un succès.

«Nous sommes fiers de voir que le tournoi continue de grossir chaque année. Nous sommes chanceux d’avoir de telles infrastructures. L’établissement Villégiature Deux Rivières est un site superbe et c’est avec plaisir que nous leur donnons l’occasion de faire de bonnes affaires dans une période de l’année qui, sinon, est plus tranquille. Et plusieurs autres commerces en profitent aussi, dont les restaurants et les stations d’essence», indique-t-il.

Foi de Jolain Doiron, le tournoi de hockey sur étang de Tracadie ne serait pas un si grand succès sans la contribution de tous les bénévoles.

«Ça commence par le comité organisateur qui est composé d’un peu plus de 12 personnes. Le comité commence à se réunir dès la fin septembre pour préparer le tournoi. Nous nous retrouvons ensemble chaque mercredi matin à 7h30, tout juste avant d’aller travailler. Nous nous partageons alors nos idées afin d’améliorer le concept», dit-il.

«Il y a aussi les organismes qui nous fournissent des bénévoles pendant le tournoi. On parle d’environ 75 bénévoles qui viennent nous aider. Et enfin il y a la contribution des employés de la ville. Ce sont eux qui montent le chapiteau et qui s’occuper d’arroser les glaces afin que tout soit près dès le lendemain. Tout ce monde fait partie du succès de notre événement», assure Jolain Doiron.

Un tournoi appelé à grandir

Douze. Dix-huit. Vingt-quatre. Trente. Trente-six. Trente-huit. Cinquante-deux.

Non il ne s’agit pas des numéros de la dernière loterie. Ce sont plutôt les inscriptions accumulées au fil des années au tournoi de hockey sur étang de Tracadie.

Des chiffres qui démontrent surtout que la popularité de l’événement ne cesse d’augmenter. Et le président Daniel Haché et son équipe sont convaincus que le meilleur est à venir. Même que d’ici trois ans, ils visent le cap des 70 équipes.

«Nous avons des idées pour y arriver, soutient Daniel Haché. Chaque année nous récoltons les commentaires des participants et nous en discutons ensuite entre les membres du comité organisateur. Nous planifions donc d’ajouter deux catégories qui vont nous permettre d’attirer une nouvelle clientèle.»

«Par exemple, nous avons eu des demandes pour ajouter du hockey-bottine. Ça pourrait se faire dès l’année prochaine», dit-il.

«Et il y a aussi des gens qui aimeraient que nous donnions la chance à des équipes de participer à l’événement sans tenir compte des pointages et sans couronner personne. Tout ce qu’ils demandent, c’est de vivre l’expérience de disputer des matchs, d’avoir du plaisir puis de s’en retourner à la maison», affirme le président.

Cette année, les 52 équipes inscrites sont réparties dans six divisions: compétitif, féminine, participation, 45 ans et plus, interscolaire masculin et interscolaire féminin. Au total, c’est 110 rencontres qui seront disputées pendant les quatre journées de l’événement.

Par ailleurs, environ 5000$ ont été remis à des organismes à but non lucratif l’an dernier.

«Nous ne gardons absolument rien, révèle Daniel Haché. Tous les profits sont remis à la jeunesse. C’est important pour nous que ce soit la communauté qui profite de cet argent.»

Le tournoi de hockey sur étang de Tracadie ne se limite pas uniquement au hockey. On y retrouve en fait une panoplie d’activités familiales, dont les promenades en cheval dans la forêt qui sont très populaires auprès des enfants. Cette activité a lieu samedi et dimanche de midi à 16h. Au même instant, un rallye d’observation familial aura lieu au Centre vendredi soir, la population aura droit à des feux d’artifice à compter de 19h, juste au-dessus des glaces du tournoi. Une chasse au trésor est également prévue pour toute la famille sous le chapiteau, vendredi, de 18h à 21h.

Et ça va se terminer samedi soir sous le chapiteau, à compter de 21h, avec un party musical animé par Adam et Martin.