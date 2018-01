De mal en pis pour les équipes de l’Université de Moncton

La semaine dernière, c’était zéro en quatre. Cette semaine, c’est un en six.

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues est allée chercher la seule victoire des trois équipes sportives de l’Université de Moncton en fin de semaine.

La bande à Denis Ross (8-10-2, 18 points) a renversé les Mounties de l’Université Mount Allison (3-14-3, 9 points) 2 à 0 vendredi soir dans son nid.

Marie-Pier Corriveau et Brittany Poitras ont touché la cible, alors que Gabrielle Forget a repoussé les 18 rondelles dirigées vers elle.

À l’autre bout, Kari Martin a été bombardée de 32 rondelles, dont 14 seulement en troisième période.

À noter que les deux buts de l’équipe locale ont été inscrits en avantage numérique.

«On a marqué ces deux buts en supériorité numérique, mais ça n’a pas très bien fonctionné à cinq contre cinq», raconte l’entraîneur-chef, Denis Ross.

«Ça n’a pas de bon sens qu’on ne puisse pas marquer à cinq contre cinq», ajoute-t-il, visiblement furieux du manque d’opportunisme de son équipe.

Par contre, le ton s’adoucit quand on mentionne le nom de Gabrielle Forget.

«Elle a été solide devant le filet et elle a fait de très bons arrêts. Je suis très content pour elle.»

La femme masquée du Bleu et Or était souriante après le match.

«C’est toujours difficile contre les Mounties, mais on a travaillé fort et on a réussi à les surprendre», souligne-t-elle.

Le manque d’offensive s’est aussi fait sentir, alors que l’U de M a baissé la tête 1 à 0 face aux Tigers de l’Université Dalhousie (11-9-0, 22 points) dimanche après-midi à Halifax.

Jesse Rietveld a réussi le seul but de la rencontre en deuxième période contre Gabrielle Forget.

Malgré la défaite, les Aigles Bleues sont maintenant assurées de participer aux séries éliminatoires dans quelques semaines.

Ce fut passablement plus difficile pour l’équipe masculine, qui a subi deux autres revers.

La troupe de Judes Vallée (3-19-2, 8 points) a d’abord perdu une rencontre cruciale pour le classement vendredi soir, un échec de 4 à 0 aux mains des Tigers de l’Université Dalhousie (5-18-1, 11 points).

Corbin Bowes a bloqué les 25 tirs ennemis pour récolter le coup de pinceau.

Samedi, le Bleu et Or a baissé pavillon 5 à 1 face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier (19-1-4, 42 points), dans une rencontre qui a eu lieu à Antigonish.

Samuel Roussy a réussi le seul but des perdants.

Les Aigles Bleus ont maintenant trois points de retard sur les Tigers pour le dernier rang qui donne accès aux séries, avec encore six rencontres à disputer avant la fin du calendrier régulier.

Les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (6-17-1, 13 points) seront les visiteurs à l’aréna J.-Louis-Lévesque vendredi soir prochain dans un match que Moncton n’a pas le droit de perdre.

Au volleyball féminin, l’équipe de Monette Boudreau-Carroll (3-10, 6 points) a subi deux revers de 3 à 0 en fin de semaine.

Le premier est survenu aux mains des Huskies de l’Université St. Mary’s (9-4, 18 points) samedi soir à Halifax.

Le second est survenu le lendemain, cette fois face aux Axewomen de l’Université Acadia (8-4, 16 points).