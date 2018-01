Un massacre qui a fait du bien à la confiance du Titan

On peut comprendre une victoire de 6 à 3 contre les Sea Dogs de Saint-Jean vendredi soir. Mais une volée de 11 à 1 face aux Mooseheads de Halifax? Explique-moi celle-là Jean-Maurice!

Mais que diable s’est-il donc passé samedi soir au Centre régional K.-C.-Irving?

À l’autre bout du fil, le capitaine Jeffrey Truchon-Viel n’a pas d’explication.

«Je ne sais pas exactement. On a juste bien commencé le match et on a continué là-dessus par la suite. On aurait dit que tout rentrait dans ce match-là. On ne s’en plaindra pas», affirme-t-il.

Mitchell Balmas s’est éclaté au cours de ce match de fou avec quatre buts.

Ethan Crossman, Jeffrey Truchon-Viel et Liam Murphy ont tous terminé la rencontre avec deux buts et une passe.

Samuel L’Italien et Félix-Antoine Drolet ont pour leur part quitté la patinoire avec un beau dossier de +5.

En plus, le Titan (26-13-6-2, 58 points) jouait sans Cole Rafuse et Ethan Francis, tous deux suspendus, alors qu’Adam Holwell, Michael Ivan, Justin Ducharme et Samuel Asselin étaient blessés.

«On était prêt à jouer ce match-là parce qu’on sait qu’Halifax (30-11-5-1, 66 points) a une bonne équipe. Tout fonctionnait bien pour nous et ça a donné ce pointage-là», mentionne le capitaine du Titan.

Selon lui, ce résultat aura plusieurs effets positifs sur l’équipe.

«C’est sûr que ce genre de victoire va avoir un gros impact sur tout le monde. Ça augmente notre confiance comme équipe, surtout de gagner contre une équipe qu’on veut rejoindre au classement. Ce sont des parties très importantes.»

L’attaquant québécois croit que la période d’adaptation des nouveaux venus est terminée.

«Je pense que c’est le meilleur groupe de gars que j’ai vu depuis que je suis ici. Tout le monde s’entend bien et on peut vraiment se considérer comme une équipe maintenant, même si nous avons quelque chose comme 15 nouveaux joueurs depuis l’an passé.»

Le capitaine explique que le vent a tourné lors d’une rencontre d’équipe après un revers de 3 à 0 à Baie-Comeau le 12 janvier dernier.

«Je pense que c’est là que le déclic s’est fait. On s’est parlé et on s’est dit les vraies affaires. Il fallait être plus constants et c’est ce qu’on fait depuis trois parties», précise-t-il.

«On a une équipe bourrée de talent, mais il faut aussi travailler fort. C’est la clé pour nous. Si on se fie juste sur noter talent, ça ne fonctionnera pas. C’est un peu le message que nous avons passé dans notre rencontre.»

L’entraîneur-chef Mario Pouliot parlait aussi d’un match qui fait beaucoup de bien à tout le monde.

«Toutes les fois où nous avons manqué des buts, ils sont tous rentrés hier. On a joué avec seulement 18 joueurs, mais les gars sont arrivés prêts. On a joué exactement le genre de match qu’on voulait», analyse-t-il.

«C’est bon pour la confiance. On a donné seulement cinq buts à l’adversaire au cours de nos trois dernières rencontres, dont deux sur la route, et nous avons marqué 18 buts à nos deux dernières parties. On voit que la chimie entre les joueurs va de mieux en mieux.»

Le Titan disputera sa prochaine rencontre vendredi accueillant les Sea Dogs de Saint-Jean.