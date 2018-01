Les Wildcats ont gardé le meilleur pour les Screaming Eagles

Après la pluie vient le beau temps…

Un peu comme le cocktail que nous sert Dame Nature depuis une semaine, les Wildcats de Moncton (19-20-5-3, 46 points) ont offert un petit peu de tout à leurs partisans en fin de semaine au Colisée.

Cette fin de semaine riche en émotions a débuté avec une décevante défaite de 5 à 2 face aux Remparts de Québec (25-17-3-2, 55 points) vendredi soir.

Mais la bande à Darren Rumble semblait garder le meilleur pour la fin, alors qu’un tour du chapeau d’Anderson Macdonald a procuré aux locaux une victoire de 6 à 2 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton (20-20-5-1, 46 points) samedi.

Le gardien Mathew Waite a effectué un boulot éclatant devant le filet des Wildcats à son énième retour au jeu.

L’homme masqué québécois se remet d’une blessure à l’aine, qui l’a tenue à l’écart du jeu pour deux semaines.

Pour MacDonald, il s’agissait de ses 22e, 23e et 24e de la saison.

La recrue Jakob Pelletier a pour sa part réussi son 12e de la saison sur un tir de pénalité en deuxième période.

Nicholas Welsh (6e) et James Phelan (19e) ont aussi participé à la fête.

Mathew Waite a réussi 34 arrêts pour mériter la première étoile de la rencontre.

Mine de rien, Moncton a récolté sept points sur une possibilité de dix au cours de ses cinq dernières rencontres.

«Les gars jouent du bon hockey présentement», affirme d’ailleurs Darren Rumble.

«Je savais qu’on serait meilleurs que lors du match contre les Remparts. Je pouvais sentir que toute l’équipe était fatiguée vendredi soir. On récoltait des points récemment, mais on a perdu plusieurs parties crève-coeur en prolongation ou en tirs de barrage. C’est bon de savourer une belle victoire.»

L’entraîneur-chef s’est dit heureux de voir Anderson MacDonald sortir de sa coquille.

«Il s’améliore de match en match. Il apprend tranquillement comment jouer et ce qu’il doit faire pour passer au niveau supérieur. Il réalise que c’est devant le filet qu’il aura le plus de succès. Il a un bon physique, des bonnes mains et un bon tir. Il doit se servir de ces atouts à son avantage.»

Darren Rumble s’est également attardé sur la belle prestation de son gardien Mathew Waite face aux Screaming Eagles.

«Il a été tout simplement fantastique. Sa performance a fait du bien à tout le monde. C’est un bon gardien, mais c’est surtout un bon gars d’équipe. Tous les gars étaient contents de le voir rebondir après une autre blessure (à l’aine, cette fois). Il a été vraiment malchanceux cette saison. Je suis très content pour lui.»

Les Wildcats disputeront leur prochaine rencontre vendredi prochain, alors qu’ils rendront visite au Drakkar de Baie-Comeau (20-22-2-1, 43 points).