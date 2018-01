Anderson MacDonald montre son grand potentiel

Anderson MacDonald (à gauche dans la photo) a ajouté un but et une passe dans la défaite. - Archives

On dit qu’on apprend plus dans la défaite ou les épreuves que dans la victoire et les triomphes. Dans le cas d’Anderson MacDonald, c’est tout à fait vrai.

Le séjour d’Anderson MacDonald avec le Phoenix de Sherbrooke n’a pas toujours été de tout repos. Mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est rené de ses cendres depuis son arrivée avec les Wildcats de Moncton.

Sélectionné au 10e échelon du repêchage de la LHJMQ en 2016, MacDonald est débarqué à Sherbrooke avec un talent de marqueur inné et des attentes élevées. Au niveau des statistiques, il s’est montré à la hauteur, car peu de joueurs de l’époque actuelle peuvent se vanter d’avoir inscrit 29 buts en 50 parties à 16 ans. Une mésentente avec l’entraîneur-chef Stéphane Julien a toutefois terni sa bonne saison recrue.

Il enfile désormais l’uniforme des Wildcats. Après un début de saison très modeste, le joueur originaire de Saint-Jean semble avoir trouvé une belle vitesse de croisière avec ses compagnons de trio Alex Khovanov et James Phelan.

Il a chuté un peu au classement, mais il est tout de même répertorié au 65e rang des meilleurs espoirs nord-américains en vue du prochain repêchage de la LNH.

Le numéro 91 des Wildcats de Moncton a non seulement freiné sa chute, mais plusieurs recruteurs estiment qu’il pourrait éventuellement partir plus tôt que prévu.

Au cours de ses 8 dernières rencontres, le numéro 91 présente un dossier de 9-1=10. Au total, il présente un dossier de 24-13=37 en 43 rencontres.

MacDonald attribue son réveil au fait d’avoir été ignoré pour la Super Série Canada-Russie en novembre.

«Je pense que ce fut pour moi le déclic, un réveil brutal. On ne veut pas regarder les classements et ces choses-là, mais quand on voit son nom chuter sans arrêt dans la liste des meilleurs espoirs, c’est très difficile à vivre», raconte le patineur de 6 pieds 2 pouces et 190 livres.

«L’équipe dans son ensemble joue beaucoup mieux depuis un certain temps. L’atmosphère dans le vestiaire est pas mal meilleure, ainsi que le moral de tout le monde», ajoute-t-il.

«Nous avons ajouté quelques leaders de premier plan, des gars comme Gabriel Sylvestre et James Phelan, notamment. Ça fait une grosse différence dans le vestiaire. Nous sommes une équipe et nous avons aussi appris à être une famille.»

MacDonald dit avoir eu des problèmes à combler les attentes de ses nouveaux partisans, après une première saison exceptionnelle (29-12=41 en 50 rencontres).

Le lourd prix payé par les Wildcats pour obtenir ses services du Phoenix de Sherbrooke (le défenseur Jeremy Jacques, des choix de premier tour en 2018 et 2019, ainsi qu’un deuxième choix en 2019) a aussi contribué à son lent début de campagne.

«C’est vrai que j’ai débuté lentement. J’ai eu une bonne saison l’an passé et je ne suis pas venu à Moncton seulement pour être un joueur moyen. Et c’est exactement ce que j’étais au début de la saison», convient-il.

«Je n’avais pas de plaisir à jouer au hockey. J’avais trop de choses dans la tête. Pourtant, j’avais juste besoin de sauter sur la glace, de donner le maximum et avoir du plaisir.»

Le joueur âgé de 17 ans a modifié son approche et son style pour renverser la vapeur au cours des dernières semaines.

«Je suis maintenant plus physique et j’utilise mieux mon gabarit. Mon échec avant est plus soutenu et je peux dire que je suis devenu un joueur de 200 pieds (bon dans les deux sens de la patinoire). Je pense que ça fait de moi un joueur plus efficace.»

Il a notamment réalisé que c’est dans l’enclave que se trouvent son pain et son beurre.

«J’ai eu des bonnes discussions avec mon agent et mon entourage et c’est devenu clair que je dois aller dans ce qu’on appelle la maison (ou la zone payante), devant le filet. Je n’y allais pas assez souvent. C’est pourtant là que la plupart des marqueurs de buts gagnent leur vie. Je veux donc ajouter cette facette à mon jeu. Je veux aller me salir le nez devant le filet et dans les coins.»

Anderson MacDonald pointe aussi vers la belle chimie avec Alex Khovanov et James Phelan pour expliquer ses récents succès.

«James est tout un joueur de centre et Alex a tellement de talent et de patience avec la rondelle. C’est très facile de jouer avec eux.»

Quant au repêchage de la LNH, le farouche partisan des Maple Leafs de Toronto ne veut pas trop y penser pour le moment.

«Honnêtement, on voit des gars qui ne sont jamais repêchés devenir des joueurs étoiles. C’est certain que le repêchage est important, mais ce n’est pas le but ultime. C’est ce qui arrive après qui est important», assure-t-il.

Plusieurs équipes du circuit Bettman sont déjà venues cogner à sa porte pour lui signifier leur intérêt.

Et oui les Maple Leafs sont du nombre!