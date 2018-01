Patinage extrême: Samuel Nadeau impressionne

Samuel Nadeau a entamé sa saison de patinage extrême de solide façon, samedi soir, en allant chercher une 22e position au Red Bull Crashed Ice de Saint Paul dans l’État du Minnesota. Pour le casse-cou d’Atholville, troisième au monde l’an dernier dans la division junior, il s’agit de sa meilleure performance à vie chez les seniors.

Il ne s’en cache pas, en raison de son classement junior en 2017, le jeune athlète âgé de 21 ans s’était mis beaucoup de pression sur les épaules avant l’épreuve de Saint Paul.

«J’avais en tête de terminer dans le top 32, alors une 22e place c’est bien mieux que ce dont je m’attendais. Je ressentais beaucoup de pression. Il y a beaucoup de monde qui ne font pas la différence entre les catégorie junior et senior et ils pensaient que j’allais terminer dans les premiers. Alors je ne voulais pas avoir l’air fou à leurs yeux avec une 60e position», affirme Nadeau.

«Je m’étais mis tellement de pression que je n’ai eu aucun plaisir à faire ma descente du top 64. Par contre, je peux te dire que j’ai eu le sourire fendu jusqu’aux oreilles pendant toute ma course du top 32». révèle-t-il en riant.

Samuel Nadeau dit avoir eu droit aux encouragements de Bruno Richard, actuellement en sabbatique du patinage extrême, pendant tout le week-end.

«Bruno, c’est aussi bien dire mon entraîneur. C’est lui qui m’a embarqué dans ce sport. Il m’a envoyé des textos et nous nous sommes aussi parlé au téléphone. Il m’a surtout conseillé de garder mon calme et de prendre de bonnes respirations», souligne Nadeau.

«Une chose est sûre, j’ai beaucoup plus appris en fin de semaine que pendant toute ma dernière année dans la division junior. Chez les seniors, tu n’as juste pas droit à l’erreur. Il y a tellement de bons patineurs. Si tu faire une gaffe, tu es fait à l’os», dit-il.

«Dans ma dernière course, j’ai commis ma seule erreur de la fin de semaine en ratant ma réception après un saut. J’avais une petite avance sur Derek Wedge mais je l’entendais clairement patiner derrière moi et je savais que si je mettais les freins avant la butte il allait me dépasser. J’ai donc décidé de sauter mais j’ai eu une perte d’équilibre et mon genou a touché le sol. Il m’a alors dépassé. En même temps, c’est en sautant cette même butte que je me suis qualifié pour la ronde des 32. Si tu réussis ce saut, tu gagnes des précieuses secondes. Bien sûr qu’il y a un facteur risque, mais je suis parmi les rares sur le circuit qui peuvent faire ce genre de saut», explique-t-il.

La prochaine course de Nadeau aura lieu à Jyväskylä, en Finlande, les 2 et 3 février. Tout dépendant de sa prestation, il pourrait alors assurer sa présence aux épreuves de Marseille (16 et 17 février) et d’Edmonton (9 et 10 mars).

«Mon objectif pour cette année serait de terminer dans les 40 premiers au monde. Actuellement, je suis en 39e position», ajoute Nadeau, qui a tenu à remercier ses commanditaires Atlas, Débosselage du Nord, Dr Fuzesi et tous les autres qui ont contribué pour l’aider dans cette aventure internationale.

L’Autrichien Marco Dellago a triomphé chez les hommes devant les Américains Michael Iulianello et Cameron Naasz. Le Canadien Scott Croxall a pris la quatrième place. Chez les dames, l’Ontarienne d’origine acadienne Jacqueline Légère a terminé en deuxième position derrière l’Américaine Amanda Trunzo. L’Autrichien Veronika Windisch s’est emparée du troisième échelon. Enfin, chez les juniors, le Finlandais Mirko Lahti a triomphé devant l’Américain Richie Velasquez. Joni Saarinen, également de la Finlande, complète le podium.