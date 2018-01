Trois Titans parmi les 100 meilleurs espoirs d’Amérique

En dépit de la vague de blessures qui a frappé l’équipe dans les derniers jours, il y avait de la joie dans le camp du Titan d’Acadie-Bathurst, lundi matin. C’est facile à comprendre puisque trois joueurs de l’équipe figurent dans le top 100 du dernier relevé de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey, en vue du prochain repêchage qui sera présenté les 22 et 23 juin au American Airlines Center de Dallas.

Le défenseur Noah Dobson, dont la valeur ne cesse d’être vue à la hausse par les recruteurs, figure désormais au huitième échelon parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord.

Seul l’attaquant Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax, le devance parmi les espoirs de la LHJMQ, lui qui occupe le deuxième rang.

L’arrière slovaque Michal Ivan (90e, 3e ronde) et l’ailier gauche Justin Ducharme (99e, 4e ronde) ont également la faveur des recruteurs.

Dobson, qui occupe le deuxième rang des pointeurs parmi les défenseurs de la LHJMQ avec 10 buts et 37 passes pour 47 points, tente de ne pas trop s’exciter avec ça.

«J’essaie de ne pas trop me préoccuper de ces listes parce qu’à la fin de la journée ça ne veut pas dire grand-chose, dit-il. Mais, je ne peux quand même pas m’empêcher d’être heureux de la façon dont je joue et de mon début de saison.»

«Je l’ai appris en regardant la liste sur Facebook», affirme pour sa part Ducharme, qui devra cependant s’absenter un certain temps en raison d’une blessure dans le bas du corps.

«J’étais très content en lisant la nouvelle. C’est un sentiment de satisfaction de voir mes efforts être récompensés. Cela dit, il reste encore beaucoup de travail à faire», indique-t-il.

Actuellement en Slovaquie où il est allé compléter des examens scolaires – il sera de retour jeudi -, il a malheureusement été impossible de parler avec Ivan.

Le directeur général Sylvain Couturier était par ailleurs aux anges au sujet de cette nouvelle qui rejaillit aussi sur l’organisation.

«C’est toujours bon de voir nos protégés être repêchés par un club de la LNH. Alors d’en voir trois dans le top 100 en Amérique du Nord c’est bien. C’est même très bien», soutient Couturier.

«Mario Pouliot et ses adjoints ont fait un travail admirable dans le développement de nos joueurs depuis qu’il est ici. Il faut lui donner du crédit, ainsi qu’à nos recruteurs. Même dans le cas de Ducharme, qui a été repêché par Québec, c’est quand même André Lévesque qui m’a conseillé d’aller le chercher. Nous avions le choix entre une sélection de troisième ronde ou Ducharme. André m’a dit qu’il fallait que ce soit Ducharme. Il n’est pas seulement rapide et talentueux à l’attaque, tu peux l’utiliser à toutes les sauces. Il va devenir un joueur complet», confie Couturier.

De voir Dobson en huitième place est cependant la grosse affaire pour l’organisation.

«J’ai dit que je le voyais sortir dans les 10 premiers et je le maintiens. Dobson est un grand défenseur droitier de 6 pieds 3 pouces qui va jouer dans la LNH à 200 livres, qui a un coup de patin bien au-dessus de la moyenne et qui possède une vision du jeu incroyable. Et au-delà de tout ça, il y a aussi son éthique de travail et sa façon de se préparer pour chaque match. Il pense déjà comme un professionnel. Honnêtement, j’ai rarement vu un jeune de 17 ans aussi mature que lui. Et c’est tellement une bonne personne ne plus», révèle Couturier.

Notons par ailleurs la 53e position du défenseur Radim Salda, des Sea Dogs de Saint-Jean, la 65e place de l’ailier gauche néo-brunswickois Anderson MacDonald, des Wildcats de Moncton, le 122e rang de l’ailier droit Jeremy McKenna, également des Wildcats, ainsi que la 168e position de l’arrière néo-brunswickois Adam McCormick, des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Joueurs

Ronde 1

2. Filip Zadina, ailier droit, Halifax

8. Noah Dobson, défenseur, Acadie-Bathurst

12. Jared McIsaac, défenseur, Halifax

13. Joseph Veleno, centre, Drummondville

18. Benoit-Olivier Groulx, centre, Halifax Ronde 2

35. Gabriel Fortier, ailier gauche, Baie-Comeau

36. Nicolas Beaudin, défenseur, Drummondville

37. Xavier Bernard, défenseur, Drummondville

41. Xavier Bouchard, défenseur, Baie-Comeau

53. Radim Salda, défenseur, Saint-Jean

54. Dmitri Zavgordony, ailier gauche, Rimouski Ronde 3

65. Anderson MacDonald, ailier gauche, Moncton

68. Philipp Kurashev, centre, Québec

73. Egor Sokolov, ailier gauche, Cap-Breton

74. Vladislav Kotkov, ailier gauche, Chicoutimi

90. Michal Ivan, défenseur, Acadie-Bathurst Ronde 4

99. Justin Ducharme, ailier gauche, Acadie-Bathurst

120. Nicolas Guay, centre Drummondville

122. Jeremy McKenna, ailier droit, Moncton Ronde 5

135. Shawn Boudrias, ailier droit, Gatineau

147. Luke Henman, centre, Blainville-Boisbriand Ronde 6

158. Samuel Houde, centre, Chicoutimi

168. Adam McCormick, défenseur, Cap-Breton

171. Saku Vesterinen, défenseur, Charlottetown

174. Matthew Grouchy, ailier droit, Québec

182. Jordan Martel, ailier droit, Baie-Comeau Ronde 7

187. Thomas Éthier, ailier gauche, Blainville-Boisbriand

207. Robert Lynch, centre, Drummondville Gardiens

Gardiens

1. Alexis Gravel, Halifax

2. Olivier Rodrigue, Drummondville

4. Kevin Mandolese, Cap-Breton

10. Samuel Harvey, Rouyn-Noranda

16. Zachary Émond, Rouyn-Noranda

20. Lucas Fitzpatrick, Shawinigan

21. Daniel Moody, Drummondville

25. Tristan Côté-Cazenave, Victoriaville