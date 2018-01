Curling: Justine Comeau n’est pas satisfaite du bronze

Justine Comeau n’a pas dit son dernier mot. Elle va finir par l’avoir son titre de championne canadienne.

L’athlète de Fredericton est revenue du championnat canadien de curling junior (U-21) avec une médaille de bronze autour du cou.

Si elle se disait heureuse de monter sur le podium, la skip âgée de 19 ans avouait que la couleur de la médaille n’était pas tout à fait la bonne.

Après une défaite de 9 à 3 en demi-finale (contre l’équipe hôtesse) lors du tournoi qui avait lieu en fin de semaine dernière à Shawinigan, le quatuor Comeau (complété par Keira McLaughlin, Emma LeBlanc et Brigitte Comeau) a dû se contenter de la troisième position.

«Ce fut un peu plus difficile à accepter. On voulait vraiment gagner la médaille d’or cette année», mentionne l’étudiante en administration à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Comeau est toujours à la recherche d’un premier titre canadien, après une médaille d’argent en 2017 (chez les U-18) et une autre de bronze en 2016 (dans le groupe des U-21).

«À Stratford en 2016, on était tellement contentes d’avoir la médaille de bronze. Mais cette année, on voulait vraiment remporter le championnat canadien. Mais on est quand même contentes. Je pense qu’on a bien représenté la province.»

Au-delà de ce titre national, Justine Comeau voulait mériter la chance de représenter le Canada aux championnats du monde junior de curling à Aberdeen, en Écosse.

C’était vraiment ça l’objectif de 2018.

Mais un mauvais match au mauvais moment a tout chamboulé.

«C’est toujours un honneur de se rendre jusqu’au podium et de faire honneur au Nouveau-Brunswick. Mais on n’a vraiment pas bien joué dans la demi-finale», constate la skip acadienne.

«C’est un peu ça qui ajoute du sel sur la plaie. C’est vrai que l’équipe du Québec a tellement bien joué. Sauf que si on avait bien joué contre eux, ç’aurait été beaucoup plus facile à accepter ce qui s’est passé. C’est juste un peu frustrant.»

Le côté positif de tout ça, c’est que Justine Comeau a encore deux autres chances d’atteindre son but au niveau junior.

Elle espère donc être du grand rendez-vous planétaire en janvier 2019, alors que l’élite mondiale convergera vers Liverpool, en Nouvelle-Écosse.

«On devra visiblement s’entraîner encore plus. On manque encore de constance quand on lance nos pierres. On va aussi parler avec notre psychologue sportif pour voir ce qui a pu se passer au niveau mental», explique-t-elle.

Comeau affirme que l’expérience vécue à Shawinigan deviendra un autre outil d’apprentissage dans leurs parcours vers les mondiaux, et possiblement vers les Jeux olympiques un jour.

«On veut juste essayer d’apprendre de tout ça pour nous assurer pour éviter de commettre les mêmes erreurs si on se retrouve dans la même situation dans l’avenir», avance-t-elle.

Avec son attitude et sa détermination, il y a fort à parier que le monde du curling n’a pas fini d’entendre parler de Justice Comeau.