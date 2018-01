Exclusif – Deux arrières de gros gabarit signent avec les Aigles Bleues

Le virage jeunesse se poursuit au sein de la défensive des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Après la gardienne Mélika Florent, c’est au tour des arrières Cassandra Call et Émilie Lalancette de débarquer à l’aréna J.-Louis-Lévesque en 2018-2019.

Les deux patineuses franco-ontariennes arrivent en fait en Acadie en duo puisqu’elles évoluaient toutes deux avec les Lady 67’s d’Ottawa cette saison.

L’entraîneur-chef de l’U de M, Denis Ross, se dit heureux de pouvoir ajouter deux défenseures à caractère défensif à son alignement et laisser une brigade aussi imposante que talentueuse à celui qui lui succédera derrière le banc.

«Ce sont deux arrières de gros gabarit, qui vont s’ajouter à notre groupe de vétéranes en défensive. Ça va leur laisser le temps de s’adapter à la ligue à leur première saison, le fait d’être bien entourées. Des filles de 5 pieds 8 pouces et de 150 livres, il n’y en a pas beaucoup dans la ligue», raconte-t-il.

Le pilote pense que les deux recrues vont s’adapter rapidement au style de jeu et au calibre universitaire.

«Ce sont deux filles qui ont une bonne vision du jeu et un bon tir pesant. Elles vont avoir besoin de s’adapter à la vitesse du jeu, mais je ne suis pas inquiet, ce sont deux bonnes joueuses de hockey. Je pense qu’elles vont devenir des joueuses d’impact dans le hockey universitaire.»

Les deux athlètes se disent emballées à l’idée de déménager en Acadie.

«Je voulais vraiment étudier en français», mentionne Cassandra Call, une patineuse originaire d’Ottawa.

«Quand je suis allé visiter l’université (en novembre), j’ai adoré ça. C’est un très beau campus et j’aimais l’environnement et l’ambiance de Moncton.»

L’athlète âgée de 18 ans prévoit poursuivre ses études en éducation à l’U de M.

Call a bien l’intention de mener son équipe aux grands honneurs.

«Je suis plus une défenseure à caractère défensif. Je sais que le jeu est pas mal plus rapide et plus physique que ce que je connais, mais je pense pouvoir m’adapter», affirme-t-elle.

«Je vais être stressée au début, mais j’ai vraiment hâte. Je n’ai jamais été aussi loin de ma famille, mais j’ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle expérience de vie.»

Sa collègue des Lady 67’s, Émilie Lalancette, entrevoit également son séjour en Acadie avec beaucoup d’enthousiasme.

«Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre», reconnaît l’athlète originaire de St. Andrews Ouest, une ville située près de Cornwall.

«Je vais me préparer à une expérience complètement différente. Je veux leur apporter mon jeu défensif et mon attitude positive. Je suis quelqu’un qui est toujours souriant», ajoute la future étudiante en éducation, également âgée de 18 ans.

Dans une ligue de plus en plus physique, la présence de deux piliers comme Cassandra Call et Émilie Lalancette sera de nature à faciliter la tâche des gardiennes de l’équipe en 2018-2019.