Le Titan honore l’un des meilleurs gardiens de son histoire

Nous aurons droit à de la grande visite, vendredi, au Centre régional K.-C.-Irving. Adam Russo, probablement le gardien qui aura le plus marqué l’histoire du Titan d’Acadie-Bathurst, sera honoré par l’équipe dans le cadre de la soirée Héritage.

Pour Russo, il s’agira d’une première visite dans l’amphithéâtre qui l’a vu accomplir 1001 exploits pendant ses quatre campagnes avec le Titan au début du nouveau millénaire.

Il ratera même un match du Cool-FM de Saint-Georges-de-Beauce, le club avec lequel il évolue dans la Ligue Nord-Américaine, afin de venir célébrer et revoir plusieurs visages connus. N’en doutez point, il trépigne d’impatience.

«Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas allé au Centre régional K.-C.-Irving. La dernière fois, j’étais en compagnie de Sébastien Morissette, Gregory Hoffe et Matthew Doherty et nous avions été présentés à la foule. Ça doit faire au moins 10 ans», raconte le portier qui est aujourd’hui âgé de 35 ans.

«Mon passage dans la LHJMQ m’a donné l’opportunité d’acquérir de la maturité. Vivre pendant quatre ans loin de la maison avec des gens passionnés de hockey aura été une incroyable expérience. J’avais une pension incroyable avec la famille Babineau. Ces gens-là m’ont marqué», révèle Russo.

Questionné sur le match ou l’événement qui aura été le plus marquant de sa carrière junior, Russo avoue qu’il aurait bien de la difficulté à en pointer un seul. Il dit avoir vécu tellement de beaux et grands moments.

Dès le départ, son aventure dans le junior majeur n’a pas été de tout repos. Sa grand-mère est décédée pendant son premier camp d’entraînement et après avoir été passé un bout de temps auprès de sa famille, il est revenu au bercail en tant que troisième gardien.

«J’étais fragilisé par le décès de ma grand-mère et il a d’abord fallu que je prenne la place de Charline (Labonté). Ce n’était pas évident», se rappelle-t-il.

Il cite aussi bien sûr sa conversation avec l’entraîneur Réal Paiement pendant la période des Fêtes à sa saison recrue en 2000.

«Réal m’avait demandé si j’allais me contenter du poste de gardien numéro deux ou encore tout faire pour devenir le premier gardien. Ça avait été un wake-up call incroyable. En l’écoutant, j’en avais les larmes aux yeux. C’était la première fois qu’un entraîneur m’allumait comme ça. Réal a été l’un des trois meilleurs entraîneurs que j’ai connus dans ma carrière. Non seulement il connaît son hockey mais il est aussi un fin psychologue.»

Le temps de le dire, Russo a non seulement pris la place de Simon Lajeunesse, mais il a carrément forcé l’organisation à échanger le vétéran gardien.

«Je me souviens aussi de la fois que je me suis battu avec Marc-André Fleury au Cap-Breton à ma deuxième saison. Je ne mesure que 5 pieds 7 pouces et Marc-André était bien plus grand que moi et il avait une plus longue portée. Je me suis d’ailleurs entraîné avec Marc-André cet été et cette bagarre est venue sur le tapis. Nous en avons bien rit», dit-il.

Russo se souvient également fort bien de l’endroit où lui et les joueurs séjournaient pendant le camp d’entraînement avant de se voir attribuer leur pension.

«C’était dans un couvent et on nous servait toujours du spaghetti. C’était du spaghetti non-stop. J’en ai tellement mangé qu’encore aujourd’hui j’ai de la misère à en avaler. Moi, un Italien, ils ont réussi à m’enlever le goût des pâtes», lance-t-il en riant.

Et, bien sûr, les deux participations consécutives à la grande finale ont une grande place dans son palmarès d’événements importants.

«La première année, ce n’était pas évident au début parce qu’il y avait deux clans dans l’équipe. Il y avait la bande des Wildcats et les autres. Après le congédiement de Roger Dejoie, Réal Paiement est arrivé et les choses ont tranquillement commencé à changer. Nous n’avions pas nécessairement de super étoiles comme les autres équipes, mais nous avions un gardien qui avait confiance en ses défenseurs et ces derniers pouvaient se fier sur les attaquants. En fait, tout le monde croyait dans tous ses autres coéquipiers. Nous avons finalement pu causer la surprise. Ç’a été une saison de hauts et de bas, mais nous l’avons traversé ensemble», affirme-t-il.

«La saison suivante, même si nous avions perdu plusieurs bons vétérans, nous nous sommes dit que nous pourrions peut-être causer une autre surprise. Encore là, il n’y avait pas vraiment de grosses vedettes, mais nous avions une équipe. Quand tu joues en équipe, des bonnes choses vont arriver», souligne-t-il.

Malgré ses championnats en Italie et sa participation au Championnat mondial, Adam Russo n’hésite pas un instant à dire que ses deux premières saisons avec le Titan ont été les plus belles de sa vie.

«Ces deux saisons ont changé ma vie. Ç’a façonné celui que je suis devenu. Vraiment, ce sont mes plus beaux souvenirs dans le hockey», ajoute-t-il.