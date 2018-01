Aigles Bleus: l’entraîneur reconnaît que certains joueurs n’y croient plus

«Il y a peut-être quelques gars qui ont abandonné. Mais quand tu dis que tu n’y crois plus, c’est que toute ton équipe a lâché. Mais ce n’est pas le cas. Nous avons un bon noyau qui n’a pas lâché.»

L’entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Judes Vallée, convient sans se faire tordre un bras que la saison 2017-2018 est une véritable traversée du désert pour tout le monde.

Mais il savait exactement dans quoi il s’embarquait quand il a accepté de prendre la relève de Serge Bourgeois.

Le processus de transition est enclenché, mais il prendra plus qu’une saison.

Le gardien Étienne Montpetit (Foreurs de Val-d’Or) et l’attaquant Maxime St-Cyr se joindront au groupe l’an prochain, tout comme devraient le faire les défenseurs Olivier Desjardins (Islanders de Charlottetown), Alexandre Bernier (Blizzard d’Edmundston) et Tobie Paquette-Bisson (Armada de Blainville-Boisbriand).

Mais pour le moment, il faut travailler avec les outils disponibles, y compris avec ceux qui n’y croient plus.

«Honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose à ce point-ci. Même si je voudrais les mettre dans les estrades, je ne peux pas parce que nous sommes à court de joueurs, constate le pilote du Bleu et Or.

«On a assez jasé cette année. À un moment donné, ça devient une question de savoir si la chambre accepte ou n’accepte pas ce qui se passe. Mais je pense que si des gars ont lâché, ils essayent quand même. Peut-être qu’ils n’y croient plus, mais ils travaillent quand même.»

Mathématiquement, tout est encore possible.

«On est à seulement quatre points des séries. On gagne deux parties et ça y est. On va y croire jusqu’à tant que ça ne soit plus possible mathématiquement. Ce n’est pas dans mes habitudes de lâcher», affirme Judes Vallée.

Sauf que le temps des excuses est terminé. Il faut obtenir des résultats et l’entraîneur le sait.

«Les unités spéciales doivent être meilleures. On doit faire comme le dernier match (une défaite de 5 à 1 face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier). Nous avons payé le prix en avantage numérique, mais la rondelle ne voulait juste pas rentrer dans le filet. On a eu nos occasions», précise-t-il.

«Avant la fin de semaine, notre avantage numérique allait quand même bien. Mais lors des deux derniers matchs, il a été anémique, pour n’utiliser que ce mot.»

Il dit avoir vu de belles choses dans la défaite à Antigonish.

«Lors du dernier match contre St. Francis Xavier, les gars ont tout donné. On n’a pas été en mesure d’aller chercher le gros but, mais on a été au filet et on a fait plein de choses qu’on n’avait pas faites contre Dalhousie. On s’est sali le nez contre les X-Men, mais pas contre les Tigers.»

L’ambiance est encore bonne au sein de l’équipe

En se promenant dans le couloir adjacent au vestiaire, il faut vraiment savoir que la saison de l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ne tient que par un fil. Les sourires et la bonne humeur sont au rendez-vous, reflet d’un groupe qui réalise qu’il tient sa destinée entre ses mains.

Le portrait est assez simple.

L’U de M (3-19-2, 8 points) se retrouve à trois points des Tigers de l’Université Dalhousie (5-18-1, 11 points) pour le dernier rang qui donne accès aux séries, avec encore six rencontres (dont une contre les Tigers) à disputer avant la fin du calendrier régulier.

Sur papier, tout est encore possible.

Mais qu’en pensent les joueurs?

«Définitivement qu’on y croit encore», lance le défenseur Jean-Sébastien Fournier sur un ton qui laissait peu de place à la réplique.

«Malgré le fait que certains résultats sont un petit peu décevants, je pense que l’équipe a progressé énormément durant la saison. Et je pense que les gars le réalisent», affirme-t-il.

«On n’a pas eu le résultat qu’on voulait à Halifax (une défaite de 4 à 0 face aux Tigers de l’Université Dalhousie vendredi dernier), mais on a tourné la page assez rapidement. Toute notre attention est maintenant portée sur les prochaines parties.»

Malgré le parcours du Bleu et Or qui ressemble à un véritable chemin de croix en 2017-2018, le numéro 23 garde sa bonne humeur légendaire.

«On veut faire les séries et on ne regarde pas dans le passé, mais vers le futur. L’ambiance est quand même bonne. Les gars sont malgré tout optimistes.»

Son collègue Justin Guénette, un autre bout en train notoire, parle le même langage.

«L’entraîneur (Judes Vallée) amène beaucoup de positif dans l’équipe. Il est motivé tous les jours, même si parfois on ne l’est pas à cause de notre série de défaites. On ne se le cachera pas, c’est un peu dur ces temps-ci. Mais Judes est toujours confiant qu’on est capable d’y arriver.»

Selon lui, l’esprit de groupe pourrait faire la différence d’ici aux séries.

«Notre objectif de faire les séries est toujours atteignable et on y croit. On voit l’enthousiasme dans les entraînements et on a une bonne chimie dans l’équipe. C’est ce qui pourrait faire en sorte qu’on crée une surprise dans les séries. On a encore du plaisir à jouer au hockey.»

L’U de M disputera sa prochaine rencontre vendredi soir, alors que les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard seront de passage dans le nid des Aigles.