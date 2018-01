Les Néo-Brunswickois jouent des rôles cruciaux chez les Ramblers d’Amherst

Will Lafford (no 22, de Sackville), le gardien Joël Goguen (de Cocagne) et Alex Beaulieu (no 91, de Tide Head), qui a joué 22 parties à Amherst avant d'être échangé à Woodstock puis à Summerside au cours de la saison. Le joueur du Blizzard est Pierre Bourgoin (no 93, de Grand-Sault). La partie a été disputée le 24 novembre au Centre Jean-Daigle d’Edmundston. Le Blizzard l’avait emporté 4 à 3 en tirs de barrage. - Gracieuseté: Blizzard (photo prise par Olivier Chiasson)

Nous entendons beaucoup parler du Blizzard d’Edmundston ces temps-ci et c’est fort compréhensible quand on jette un œil sur leur extraordinaire saison. Non seulement ils occupent le premier rang du classement général, mais ils peuvent aussi compter sur un appui incroyable de leurs partisans au Centre Jean-Daigle. Un peu tout le monde s’entend d’ailleurs pour dire que les hommes de Ryan Salvis sont les favoris pour tout rafler dans la Ligue de hockey junior des Maritimes. Il y a toutefois d’autres prétendants de premier ordre et les Ramblers d’Amherst en font assurément partie.

Les Ramblers occupent actuellement le troisième rang de la très coriace division Sud avec un dossier de 19 victoires, cinq défaites et 10 revers en prolongation ou en fusillade pour un total de 48 points.

Les Mariners de Yarmouth trônent en tête de la section avec 49 points (24-11-1, 49 pts) et les Lumberjacks de South Shore suivent avec 48 points (22-10-4, 48 pts), le même nombre que les Ramblers qui ont toutefois deux matchs en main sur ces deux formations.

C’est vous dire à quel point c’est serré.

Mais ce qu’il y a de plus intéressant avec les Ramblers, c’est qu’il s’agit probablement de l’équipe la plus néo-brunswickoise qui n’évolue pas dans la province de Brian Gallant.

En tout et partout, ils sont huit Néo-Brunswickois à porter les couleurs de la formation, dont les Acadiens Joël Goguen, de Cocagne, Félix LeBlanc, de Moncton, et Thomas Ashe, de Dieppe. Les autres sont Will Bower, de Saint-Jean, Liam Conrad et Will Lafford, de Sackville, Brock McEwen, de Moncton, Cole Waugh, de Riverview.

C’est sans oublier le directeur général et entraîneur de l’équipe, Jeff LeBlanc, qui est originaire de Shediac.

Depuis la nouvelle année, les Ramblers sont pratiquement invincibles avec un dossier de huit victoires en neuf duels. Leur seule défaite a été encaissée en prolongation aux mains des Mariners de Yarmouth au compte de 3 à 2. Un match que les Ramblers ont pourtant dominé, particulièrement lors des deuxième et troisième vingts avec 33 tirs contre 17.

Les récents ajouts de William Bower et de Jordan Renaud, un Ontarien, lors de la récente période des transactions, ont été particulièrement efficaces. Les deux vétérans contribuent déjà largement aux succès de l’équipe. Bower a 13 points en 10 duels, alors que Renaud affiche sept points au compteur en seulement cinq parties.

«Nous avons effectué ces transactions pour aller loin dans les séries, affirme Jeff LeBlanc, qui en est à sa troisième campagne derrière le banc de l’équipe. Et ça va plutôt bien pour nous depuis le congé des Fêtes. Nous allons voir ce que ça va donner.»

«Il reste cependant encore beaucoup de hockey à jouer d’ici les séries et notre objectif est d’aller chercher le premier rang de notre division. Nous voulons l’avantage de la glace», confie LeBlanc.

«Ça ne sera cependant pas facile parce qu’il y a une méchante parité dans notre division. Il n’y a qu’un point qui nous sépare avec Yarmouth et South Shore et je peux te dire que Truro, Pictou et Valley ont également de bonnes équipes. Il n’y avait pas de vendeurs cette année dans notre division», révèle-t-il.

L’ancien pilote des Commandos de Dieppe aime particulièrement la profondeur de son équipe. Il en a eu une belle preuve lorsque son gardien numéro un, Cody Porter, a été blessé le 6 janvier.

La recrue Joël Goguen a aussitôt pris le relais et il s’en tire plutôt très bien. En fait, il joue avec tellement de brio que Porter devra travailler fort pour regagner son poste lors de son retour prévu pour la mi-février.

«Joël, toutes les fois que j’ai eu à l’utiliser, que ce soit en relève ou encore pour débuter un match, il a fait le travail. Il joue avec beaucoup de confiance. Il me fait penser à Blade Mann-Dixon. Comme Blade, il n’est pas très grand mais il compense par son agilité et sa combativité», indique Jeff LeBlanc.

Les Ramblers disputeront leurs deux prochains matchs à domicile, alors qu’ils accueilleront les Lumberjacks de South Shore et les Bearcats de Truro, samedi et dimanche, au Stadium.

«Tous les ingrédients pour aller jusqu’au bout»

Depuis leur naissance en 1966, les Ramblers d’Amherst n’ont savouré qu’un seul championnat des séries éliminatoires et ça remonte déjà à près de 30 ans, soit la conquête de 1989-1990 alors que l’équipe était dirigée par le seul et unique Bill Riley.

Après deux années consacrées à la reconstruction de l’équipe, les Ramblers ont enfin les outils pour faire un bon bout de chemin.

D’ailleurs, c’est le souhait le plus cher du gardien Joël Goguen. Rien ne lui ferait plus plaisir que de soulever la Coupe Kent en avril prochain.

«Nous avons tous les ingrédients pour aller jusqu’au bout», estime le portier de Cocagne qui n’est âgé que de 18 ans.

«Nous avons le club pour aller gagner le championnat. Jeff (LeBlanc) est allé chercher deux gros morceaux en William Bower et Jordan Renaud. C’est incroyable ce que ces deux gars-là ont apporté à l’équipe. William a tellement d’expérience, alors que Jordan apporte beaucoup d’énergie. L’ambiance est excellente dans le vestiaire. Ça sent bon pour le reste de la saison», révèle Goguen, qui a disputé une partie avec les Sea Dogs de Saint-Jean le 25 novembre dernier.

S’il avoue candidement s’intéresser aux exploits du Blizzard d’Edmundston, il ajoute toutefois que son attention est surtout axé sur la lutte acharnée que livre les Ramblers, les Mariners de Yarmouth et les Lumberjacks de South Shore pour le premier rang de la division Sud.

«C’est incroyablement serré entre les trois équipes. Chaque fois que nous les affrontés, il y a plein de monde dans l’aréna et c’est du vrai hockey de série. C’est toujours un beau spectacle», assure le gardien de 5 pieds 10 pouces et 152 livres dont le rêve est de porter plus tard le chandail des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.