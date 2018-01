Les Aigles Bleus jouent leur saison en fin de semaine

L’équipe de Judes Vallée jouera-t-elle sa saison vendredi soir? Plusieurs le pensent, alors que les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard seront les visiteurs dans le nid des Aigles.

L’équipe de hockey masculine de l’U de M (3-19-2, 8 points) occupe présentement le dernier rang au classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

Les Panthers (7-17-1, 15 points) sont au cinquième rang.

Avec six rencontres à disputer en 2017-2018, le Bleu et Or commence à manquer de temps pour rattraper les Tigers de l’Université Dalhousie (6-18-1, 13 points) au sixième rang, le dernier qui donne accès aux séries.

«Le match de vendredi est hyper important pour nous», convient l’entraîneur-chef des Aigles Bleus.

«On va s’approcher ou s’éloigner des Tigers et des Panthers avec ce match. Il est encore possible d’amasser 12 points, donc chaque présence sur la glace deviendra super importante», ajoute-t-il.

Judes Vallée est parfaitement conscient que son équipe a pratiquement le dos au mur.

En fait, les Aigles sont déjà en séries tellement chaque rencontre est cruciale.

«Il faut trouver une façon de gagner. On garde espoir et on va se battre aussi longtemps que ce sera possible.»

Pour atteindre son but, les hommes en bleu, blanc et or ont multiplié les heures d’entraînement cette semaine.

«On a surtout mis l’accent sur les unités spéciales. Notre désavantage numérique a été malmené la semaine dernière et notre avantage numérique n’a pas marqué les buts nécessaires pour modifier l’allure des parties», analyse le grand manitou de l’U de M.

Selon lui, tout est encore possible.

«Les gars sont dédiés à la tâche et personne n’a abandonné. L’ambiance est bonne aux entraînements et dans les parties. On veut créer une surprise dans les séries», mentionne également le pilote québécois.

L’attaquant Vincent Deslauriers pense aussi que la cause est loin d’être entendue.

«Il faudra jouer notre partie, mais c’est certain qu’on veut des points. On veut aller chercher les deux points contre UPEI chez nous vendredi», annonce-t-il.

«Il faudra jouer avec intensité et éviter le banc des punitions», ajoute le meilleur pointeur de l’équipe (avec une fiche de 12-14=26 en 24 rencontres).

Le Bleu et Or sera à Fredericton samedi pour un rendez-vous avec les puissants Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (20-2-3, 43 points).

En athlétisme, les deux équipes de l’Université de Moncton seront à Montréal en fin de semaine pour participer au Défi annuel de l’Université McGill.

Cet événement va réunir les meilleurs athlètes universitaires de l’est du Canada.

«Je m’attends à de nombreuses marques personnelles ainsi qu’à quelques records universitaires de nos 22 athlètes», avance l’entraîneur Steve LeBlanc.

Constance Gilman, Rachelle Haché, Monika LeBlanc, Jessika LePage, Isabelle Morris, Sharon Ngongo, Lisa Richard, Tiffany Rinuitt, December Sampson et Mia Schofield seront de la partie du côté féminin.

Chez les hommes, Jean-Luc Bastarache, Nassim Bousmaha, Alexandre David, Shayne Dobson, Alain Doucet, Rémy Goguen, Julien Léger, Frédéric Losier, Christian Richard, Samuel Robichaud, Bryan Thomas et Emmanuel Zangio seront nos représentants.

Des jeunes du club d’athlétisme Sud-Est seront aussi présents, soit Jordan Henri, Mickyle Welsh, Chris Robertson, Joëlle Léger, Makda Mekonnen et Sophie Black.