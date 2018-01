Josée Gallant, à quelques levées près d’une participation aux championnats panaméricains

L’haltérophile acadienne Josée Gallant s’apprête à défendre son titre de championne du Nouveau-Brunswick.

Depuis août dernier, l’athlète de Campbellton vit désormais en Nouvelle-Écosse, travaillant comme coordonnatrice d’événements pour la ville de Truro. Outre le boulot, ce déménagement c’était aussi une occasion de perfectionner sa discipline: l’haltérophilie. Là-bas, elle a accès à un ancien entraîneur de l’équipe canadienne qui suit de près sa progression.

À raison de plus de 20 heures semaines, la salle de gym est devenue une véritable résidence secondaire. Elle y enseigne même certaines notions de base en haltérophilie.

«J’ai trouvé ma passion un peu tardivement, mais ça ne paraît pas trop», lance en riant l’athlète de 25 ans… et avec raison.

Car la Restigouchoise détient actuellement dans sa catégorie de poids (53 kg) les titres de championne du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Elle est également détentrice de la première position de la Coupe Atlantique 2017.

Le 3 février à Moncton, elle ira défendre son titre néo-brunswickois, les deux provinces maritimes ayant une entente de reconnaissance des athlètes en haltérophilie.

«J’ai vraiment hâte d’y retourner, car c’est la première compétition à laquelle j’ai participé et je l’ai remporté. Il y a donc un petit quelque chose là d’émotif pour moi. C’était le début de ma jeune carrière d’haltérophilie», note-t-elle.

Au cours des derniers mois, la jeune femme a continué d’améliorer ses résultats. Au national l’été dernier, elle a réussi un 72 kg à l’arraché et un 94 kg à l’épaulé-jeté. Lors des Championnats de la Nouvelle-Écosse, elle a augmenté la barre respectivement à 78 kg et 96 kg.

«Mais ça ne représente pas ce que je fais en entraînement. Je lève plus que ça», dit-elle, se gardant une petite carte cachée pour les compétitions à venir.

Cette progression est somme toute impressionnante, surtout lorsque l’on sait qu’elle a découvert cette discipline il y a moins de deux ans. Et durant cette période, elle a réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium au niveau canadien ainsi que sur l’équipe nationale d’haltérophilie.

«Présentement, j’ai les pieds dedans et je me laisse porter par la vague. Je n’ai pas le temps de réfléchir beaucoup à ce qui m’arrive. Mais c’est certain que lorsqu’on y pense, j’ai quand même parcouru un bon bout de chemin», dit-elle.

Si elle est fébrile en vue de la compétition de Moncton, son plus gros test sera toutefois l’Open de l’Ontario qui doit avoir lieu en mars, compétition à laquelle elle a obtenu un laissez-passer spécial en raison de l’absence d’épreuves de qualifications (pour le niveau international) dans l’Est du pays.

Cette compétition pourrait bien lui valoir un billet pour représenter son coin de pays lors des prochains championnats panaméricains qui doivent avoir lieu à Saint-Domingue au mois de mai.

«C’est mon objectif. Je sais que la compétition sera vraiment relevée et j’aimerais pouvoir faire la lutte aux Américaines et aux Colombiennes, deux forces en haltérophilie sur le continent», confie l’athlète.

Pour ce qui est de son titre de championne canadienne, il sera remis en jeu la semaine suivant les championnats panaméricains.

«Si je ne me qualifie pas pour les panaméricains, j’essayerai d’aller aux nationaux. Mais sinon, j’ai peur que ce soit trop serré. Idéalement j’aimerais défendre mon titre là aussi, mais c’est beaucoup de déplacements et de dépenses en peu de temps. On va voir ce qui arrive», indique-t-elle.