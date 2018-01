Les Wildcats s’engagement à jouer 20 ans dans le nouveau Colisée

C’est maintenant officiel, les principaux locataires du nouveau Centre d’événements de Moncton seront les Wildcats.

Après plusieurs mois de discussions, les Wildcats, la Ville de Moncton et le groupe SMG Canada en sont finalement venus à une entente jeudi, une entente qui liera les partenaires pour 20 ans.

C’est donc dire que l’équipe de Darren Rumble emménagera dans sa nouvelle cage à compter de septembre prochain, pour la campagne 2018-2019.

Les Wildcats deviendront les locataires principaux de l’amphithéâtre de 8800 sièges dont la construction est évaluée à 104 millions$.

«Nous sommes heureux d’avoir conclu une entente à long terme avec la firme SMG Canada (qui gère l’édifice appartenant à la municipalité), pour ce qui s’annonce comme un partenariat fort prometteur», mentionne le président des Wildcats, Robert K. Irving.

«Le nouveau centre sera l’un des édifices les plus spectaculaires de la Ligue canadienne de hockey (LCH), un endroit où les amateurs pourront profiter pleinement de l’expérience d’un match de hockey», ajoute-t-il.

«Nous remercions la communauté et nos partisans pour leur appui pendant notre séjour au Colisée au cours des dernières années et nous souhaitons qu’ils se joignent à nous pour les neuf dernières rencontres de la saison dans notre domicile actuel.»

Le vice-président régional de SMG, Harry Cann, parlait d’un mariage naturel entre trois partenaires destinés à s’entendre.

«Les Wildcats sont une partie intégrante de la communauté de Moncton et nous envisageons ce partenariat avec optimisme, en raison de l’engouement qui entoure le nouvel édifice du centre-ville», souligne-t-il.

De l’avis de tous les gens impliqués dans le dossier, le nouvel amphithéâtre de la rue Main offrira plus d’espace pour les spectateurs, plus de salles de bains et de kiosques de concessions, en plus de doubler l’espace disponible pour les gens à mobilité réduite.

Le groupe SMG assurera la gestion des concessions, ce qui est présentement la responsabilité des Wildcats au Colisée.

Il va sans dire que la mairesse Dawn Arnold se réjouissait de cette entente.

«Les deux groupes sont des partenaires essentiels pour assurer le succès du Centre d’événements. Le fait que les Wildcats évolueront dans ce nouvel édifice du centre-ville procurera une expérience unique aux amateurs de hockey, actuels et futurs», explique-t-elle.

«Cet édifice changera le visage de la ville et nous sommes heureux que les Wildcats en fassent leur domicile», ajoute le premier édile de la ville de Moncton.

Le nouvel édifice devient une carte importante dans le jeu de l’équipe de Robert K. Irving, qui a déposé sa candidature pour l’organisation du tournoi de la Coupe Memorial (le championnat canadien de hockey junior) de 2019.