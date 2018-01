Le 1er rang est pratiquement hors de portée de l’Attack

Un petit miracle. Voilà ce qu’il faudrait à l’Attack de l’Atlantique pour rejoindre le Mission de Montréal au sommet de la division Blanche. Et de l’aveu même de Dominik LeBlanc, les filles sont aussi bien déjà passées à autre chose.

Alors que la saison régulière tire à sa fin et malgré le fait qu’il a deux matchs en main sur le Mission (13-2-1, 27 pts), l’Attack (10-4-0) accuse pour l’instant sept points de retard sur ses grandes rivales.

Mathématiquement, tout est toujours possible. Mais pour ce faire, l’Attack doit absolument remporter ses huit derniers duels. De son côté, le Mission doit subir deux revers en temps réglementaire d’ici la fin du calendrier.

La montagne est donc immense à escalader.

En fait, estime Dominic LeBlanc, le plus important pour l’instant est de continuer d’accumuler les victoires afin de disputer les matchs de la première ronde éliminatoire à domicile. Notons que les équipes qui terminent au premier rang de leur section sont automatiquement qualifiées pour le Championnat canadien.

«Nous sommes déjà en mode séries et nous travaillons actuellement sur nos sorties de zone. C’était un problème en début de saison, mais ça va de mieux en mieux depuis quelques matchs. En sortant mieux l’anneau de notre territoire, ça va non seulement nous aider à donner moins de chances de marquer à l’adversaire, mais ça va aussi nous aider dans la relance de l’attaque», mentionne LeBlanc.

«Bien sûr, ça va quand même assez bien pour nous en offensive, mais lorsque les séries vont débuter, il n’y aura que de bonnes défensives devant nous et ce sera important de bien faire les choses», confie-t-elle.

Samedi, l’Attack disputera deux parties contre le Wildfire de Waterloo (4-6-1, 9 pts), un club qui se cherche cette saison et qui occupe le dernier rang de la section Rouge. Dominik LeBlanc souligne que le Wildfire est un bien meilleur club que ne l’indique sa fiche.

«Il faut s’en méfier», affirme LeBlanc.

«La saison dernière, le Wildfire a mal commencé l’année et il a pourtant terminé en troisième place au Championnat canadien. C’est sensiblement la même équipe avec des joueuses comme Kelsey Youldon, Erik Kiviaho et Christianne Varty, qui est probablement la meilleure arrière offensive de la ligue. Et puis il y a aussi la recrue Erin Markle qui était dans l’équipe nationale junior cette année. Ce sont toutes des joueuses qu’il faut avoir à l’oeil», révèle la vétérane de quatre saisons malgré ses 21 ans.

Dominic LeBlanc connaît actuellement beaucoup de succès sur le plan offensif. Lors de ses trois dernières rencontres, elle a inscrit 11 points, dont deux buts chacun de ce duel. Ses compagnes de trio, Britney Snowdon (4-8) et Miguelle Proulx (3-8) ont également amassé leur large part de points.

«Depuis que Britney s’est jointe à Miguelle et moi, elle apporte une autre dimension au trio, dit-elle. Britney était déjà une excellente passeuse, mais là elle a aussi maturé dans son jeu.»

Le premier duel sera présenté à 11h45 à l’aréna Marina de Cocagne. Puis, à 19h15, les deux formations se retrouveront à l’aréna Eugène-LeBlanc de Memramcook.