Marko Estrada a lutté le combat de l’année au Québec

Lutteur le plus détesté en 2016, Marko Estrada a encore une fois été honoré, vendredi, lors de la 14e remise des prix annuels de Lutte.com. L’acrobate de Le Goulet, dont le véritable nom est Marc Roussel, a vu son duel du 16 juin face à Pete Dunne être choisi le combat de l’année au Québec.

Il a également remporté le prix de rivalité avec son clan Team NSPW contre celui appelé Montréal Élite. À noter qu’un autre Acadien s’alignait avec Team NSPW, soit Markus Burke (Éric Doucet), de Campbellton.

Enfin, Estrada a pris la quatrième position pour le titre de lutteur de l’année, derrière Mike Bailey, Big Magic et Mathieu St-Jacques. Il s’agit d’un léger recul, lui qui avait pris la troisième place il y a un an.

Joint au téléphone alors qu’il était en route vers Halifax, où il doit défendre ce samedi sa ceinture de champion de la UCW, Estrada s’est dit très heureux de cet honneur.

«À mes yeux, c’est le prix le plus important, dit-il. À la base, être lutteur consiste à donner un spectacle aux amateurs.»

«Ç’a adonné que Dunne venait tout juste de remporter sa ceinture de champion du Royaume-Uni de la World Wrestling Entertainment et il y avait donc un gros hype sur lui. La réaction de la foule a été incroyable pour ce combat. Les gens étaient dedans. Il y avait aussi une belle chimie entre Dunne et moi. C’est définitivement l’un de mes plus beaux combats à vie», affirme Roussel.

«Ç’a été un combat rempli d’action de 20 minutes que j’ai finalement remporté par disqualification parce qu’il m’a donné un coup dans les testicules. Il a fait le méchant garçon», révèle en riant l’Acadien âgé de 33 ans.

Un autre de ses matchs, celui qui l’a opposé à Matt Angel le 16 septembre, a de plus reçu une mention honorable.

Notons que Marko Estrada a récemment remporté un tournoi qui en fait l’aspirant numéro un au championnat de la NSPW qui est actuellement détenu par Benjamin Tull. Titre que Estrada a détenu pendant 1375 jours (un record), soit du 7 décembre 2013 jusqu’au 9 septembre dernier.