Mika Cyr tranche en faveur des Wildcats à Shawinigan

Deux anciens défenseurs des Cataractes de Shawinigan sont venus hanter leur ancienne équipe, dimanche après-midi au Centre Gervais Auto. Gabriel Sylvestre et Nicholas Welsh ont tous deux joué un bon match pour offrir aux Wildcats de Moncton une victoire de 4 à 3, un gain arraché en prolongation.

C’est l’Acadien Mika Cyr qui a tranché le débat après 1:51 de jeu en prolongation avec son 24e de la saison.

Le capitaine Welsh a récolté une mention d’aide sur ce filet victorieux.

Anderson MacDonald (25e), Alex Khovanov (2e) et Jacob Hudson (6e) ont réussi les autres filets des gagnants (20-21-5-3, 48 points).

Jan Drozg (13e), Jérémie Manseau (8e) et Alex Plamondon (3e) ont riposté pour les Cataractes (14-30-2-0, 30 points) dans une cause perdante.

Les locaux avaient pris une avance de 3 à 1 à mi-chemin dans la rencontre, mais Moncton a tonné avec trois buts sans riposte pour se sauver avec la victoire.

C’est donc dire que la troupe de Darren Rumble conclut son périple en sol québécois avec un dossier de deux victoires et un revers.

«Je suis très fier des gars, après toutes ces heures dans l’autobus», souligne-t-il.

Le voyage a effectivement semblé interminable par moments.

«Nous sommes partis mercredi, mais nous avons dû passer la nuit à Matane. Le Lendemain, nous avons fait un voyage de trois heures en traversier, à travers la glace, pour se rendre à Baie-Comeau. On n’avait jamais fait ça avant le jour d’un match», relate-t-il.

«On a réussi 50 tirs du but, mais on s’est fait démolir 10 à 6 (contre le Drakkar). Ce fut une soirée frustrante, mais on a tourné la page rapidement. On s’est tapé 10 heures de voyage en autobus vendredi pour aller chercher une grosse victoire à Chicoutimi, avant de reprendre la route pour Shawinigan. Dans les deux cas, l’autre équipe n’avait pas joué la veille, alors que nous étions au milieu d’une séquence de trois en trois.»

Vendredi, les Wildcats ont perdu un match de fou face au Drakkar de Baie-Comeau (22-22-2-1, 47 points).

Jordan Martel a été le plus productif de ce véritable festin offensif de 10 à 6 avec une prestation de trois buts et trois passes.

Ivan Chekhovich a également réussi un tour du chapeau dans la victoire des locaux.

Du côté des perdants, Dylan Seitz (13e), Jakob Pelletier (13e), Nicholas Welsh (7e), Jacob Hudson (5e), Mika Cyr (19e) et Daniil Miromanov (4e) ont fait scintiller la lumière rouge.

Le lendemain, la troupe de Darren Rumble a remis les pendules à l’heure, dans une victoire de 5 à 4 sur les Saguenéens de Chicoutimi (17-24-4-0, 38 points).

L’Acadien Casey Fox a été la grande vedette de cette rencontre avec ses deux premiers buts dans la LHJMQ.

Il a évidemment été choisi la première étoile de la rencontre.

Jeremy McKenna (26e), Jakob Pelletier (14e) et Gabriel Sylvestre (7e) ont aussi contribué à cette victoire.

La riposte des perdants est venue de Vladislav Kotkov (13e), Kelly Klima (12e), Vincent Tremblay-Lapalme (7e) et de Félix-Antoine Marcotty (11e).

Les Wildcats disputeront leur prochaine rencontre vendredi soir, alors qu’ils accueilleront les Mooseheads de Halifax (32-11-5-1, 70 points) au Colisée.