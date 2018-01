Le Titan ajoute l’Océanic à son tableau de chasse

Malgré une petite frousse en fin de match, le Titan d’Acadie-Bathurst est allé chercher une cinquième victoire de suite, dimanche, un triomphe de 4 à 3 sur l’Océanic de Rimouski devant 2175 partisans. Ce triomphe complétait un autre week-end parfait pour l’équipe de Mario Pouliot.

Le gain permet de plus au Titan (27-13-6-2, 62 points) de se rapprocher à deux petits points du cinquième rang du classement général de la LHJMQ et des Voltigeurs de Drummondville (31-13-1-1, 64 points).

Le capitaine Jeffrey Truchon-Viel a pris les choses en main avec deux buts (ses 23e et 24e).

Mitchell Balmas (31e) et Ethan Crossman (13e) ont aussi participé à cette victoire.

Mathieu Nadeau (16e), Alexis Lafrenière (29e) et Denis Mikhnin (12e) ont riposté du côté des visiteurs (30-13-4-1, 65 points).

Le Titan s’était donné une priorité de 3 à 0 dès le premier vingt, mais l’Océanic a réduit l’écart à un seul but au dernier engagement avec deux filets sans réplique.

«Ce fut un match pas mal serré, un vrai match de séries», avance l’entraîneur-chef du Titan.

«Je te dirais que j’ai beaucoup aimé notre début de rencontre. On était prêt et on a mis beaucoup de pression sur leur défensive», ajoute Mario Pouliot.

«Après deux périodes, le pointage était de 3 à 1, mais je pense que ça aurait pu facilement être 4 à 1 ou 5 à 1. On a clairement manqué d’opportunisme à cinq contre cinq.»

Encore une fois, le vétéran Jeffrey Truchon-Viel a répondu présent quand son entraîneur lui a tapé dans le dos.

«Notre capitaine a donné le ton et notre attaque à cinq a marqué quatre buts. J’ai aimé l’intensité des gars, et même quand ils ont réduit l’écart à 4 à 3, on est resté calme et on a trouvé une façon de gagner», analyse Pouliot.

S’il reconnait que tout n’est pas encore parfait, le pilote admet que son équipe joue du gros hockey présentement.

«Il y a toujours des choses à améliorer, je pense notamment à nos sorties de zone. Dimanche, nos ailiers ont commis des revirements qu’on aurait pu éviter. Mais en général, on veut continuer à peaufiner nos systèmes de jeu. On doit travailler fort sur notre échec avant, parce qu’avec la vitesse qu’on a, on veut forcer l’adversaire à commettre des erreurs dans sa zone.»

La brigade défensive du Titan a été particulièrement efficace dimanche, face à l’une des puissances offensives de la LHJMQ.

«J’apprécie le fait que nous avons donné seulement 27 tirs à l’Océanic. Je pense que c’est de très bon augure. Evan (Fitzpatrick) a été solide en plusieurs occasions quand ce fut le bon moment», précise-t-il.

«Quand on est allé le chercher, on savait qu’il n’avait pas la saison qu’il voulait avoir. On aime son gabarit et on voulait rebâtir sa confiance et travailler certains éléments de sa technique. Il a été très solide dimanche et on aime la façon dont il se comporte devant son filet.»

Vendredi, le Titan l’avait emporté 5 à 1 face aux Sea Dogs de Saint-Jean devant ses partisans.

Mitchell Balmas (30e), Antoine Morand (18e), Olivier Galipeau (19e), Marc-André Lecouffe (3e) et German Rubtsov (12e) ont réussi les filets des gagnants.

Cédric Paré (10e) a été le seul à déjouer le gardien vainqueur, Evan Fitzpatrick.