Arts martiaux mixtes: deux combattants du Restigouche impressionnent

Deux combattants de l’équipe Lumberjack de Kedgwick ont fait honneur au Restigouche, ce samedi, dans un gala de la Montreal Fight League (MFL) présenté à Kanesatake. Alors que Jonathan Gallant a signé sa première victoire à vie en muay thai, Zacky Michaud, lui, a mérité un combat de championnat pour le titre québécois des 115 livres en arts martiaux mixtes (MMA).

Michaud, âgé de 15 ans, a eu raison de Jasser Ettaieb par étranglement à la fin de la première ronde.

Le jeune Michaud avoue qu’il n’avait aucune idée de ce que ce combat allait donner puisqu’il ne s’était jamais battu contre un gaucher auparavant. D’autant plus qu’il se battait contre un adversaire de 125 livres alors qu’il combat habituellement chez les 115 livres.

«C’était une première fois pour moi, mais je lui ai joué un bon tour. Tout le monde croyait qu’il allait me mettre au sol parce que c’est sa spécialité. Finalement, c’est moi qui l’a emporté par soumission», confie l’athlète de Saint-Quentin qui a également déjà livré des combats en kickboxing, en boxe et en muay thai.

Avec cette victoire, Michaud est maintenant assuré de prendre part à un combat pour le titre de la MFL qui aura lieu en avril. Notons qu’il est déjà le champion provincial de la Fight Night chez les 115 livres. Michaud est toujours invaincu en MMA.

Gallant, âgé de 20 ans, a pour sa part triomphé par décision devant Pierre Ayotte Jr. dans un combat de muay thai on ne peut plus serré.

«Jonathan était très très content de cette victoire, affirme son entraîneur Bruno Lurette. Il avait perdu son premier combat en muay thai et il a aussi perdu son seul match en MMA. Il était content comme un fou.»

Gallant était effectivement dans tous ses états.

«J’ai ressenti une grande joie, indique le combattant originaire de Saint-Jean-Baptiste-de-Restigouche. Ç’a été un bon feeling. Cette victoire vient récompenser tous mes efforts à l’entraînement.»

Par ailleurs, Bruno Lurette a révélé qu’il mijote actuellement l’idée de présenter cet automne un gros gala de sports de combat à l’aréna de Kedgwick, dans lequel on retrouverait des duels amateurs et professionnels de muay thai et d’arts martiaux mixtes, de même que des matchs de boxe professionnelle.