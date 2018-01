Direction le Mexique pour un lutteur professionnel d’Edmundston

Marc Roussel (Marko Estrada) et Éric Doucet (Markus Burke) ne sont pas les seuls lutteurs acadiens à retenir l’attention chez nos voisins du Québec. Il y a aussi Ricky Landry, un costaud d’Edmundston qui fait la loi dans la promotion ICW au sein d’un clan de motards appelé Unité Freak.

Même que les choses commencent à aller plutôt bien pour ce saltimbanque âgé de 30 ans qui est connu sous le nom The Acadian Beast Rick Lukas.

Dans deux semaines, il effectuera une mini tournée au Mexique avec quelques autres membres de la ICW, dont ses comparses Big Fat Seb et Hugo Freak, également membres d’Unité Freak.

Vidéo d’un combat à l’extérieur de Ricky Landry, alias The Acadian Beast Rick Lukas, l’été dernier.

Pour lui, il s’agira d’une première incursion à l’extérieur du pays. Une opportunité qu’il doit à la visite d’une promotion de Lucha Libre venu présenter un gala de lutte au Centre des sciences de Montréal, le 16 septembre dernier, dans le cadre des célébrations de l’Indépendance du Mexique.

«Le matin du gala, j’ai pris part à un entraînement offert par l’entraîneur de cette promotion, Billy Tronik, en vue de mon match en soirée. Le gars mesurait à peine 5 pieds 5 pouces et devait peser environ 120 livres. Il m’a quand même donné toute une volée ce matin-là. Je suis quelqu’un qui peut en prendre, mais là je peux te dire qu’il m’a vraiment maltraité», raconte en riant Ricky Landry, qui fait pourtant osciller le pèse-personne à 250 livres du haut de ses petits 5 pieds 6 pouces.

«Il faut croire qu’il était satisfait de la façon dont je me suis comporté parce que j’ai obtenu grâce à ça la chance d’aller lutter au Mexique. Je m’en vais là-bas pour me faire découvrir. J’espère les convaincre de m’inviter de nouveau», révèle Landry, qui sera au Mexique pour une durée d’une semaine.

Il est déjà assuré de lutter le 10 février à Fortín de las Flores, là même où a eu lieu la première bataille de l’intervention française au Mexique en 1862. Le lendemain, il participera à un autre gala à Orizaba. Il est aussi possible qu’il ait droit à troisième match le 12 février.

«La lutte, c’est une véritable religion au Mexique. Nous allons même prendre part à une conférence de presse dès notre arrivée. Et dans le cadre de la tournée, nous allons aussi aller visiter des enfants malades dans deux hôpitaux», souligne-t-il.

Ricky Landry sera évidemment un méchant au Mexique. Ça adonne bien, c’est ce qu’il préfère.

«Avec la face que j’ai, ça vient tout seul», dit-il en riant.

«Au Mexique, tu as les petits lutteurs agiles et tu as les gros méchants qui luttent hardcore. C’est dans ce groupe que je veux me démarquer. Avec le temps, j’ai de plus en plus adopté la vieille école dans ma façon de lutter. C’est bien beau les acrobaties, mais ça prend aussi d’autres genres pour faire un bon spectacle. Moi, je m’inspire davantage de la façon dont Maurice Mad Dog Vachon luttait. En d’autres mots, je mords, je grafigne et j’écrase des têtes», confie-t-il avec humour.

Nerveux Ricky Landry à l’idée de vivre une première expérience internationale?

«Nerveux, oui, parce que je sais qu’ils vont me faire souffrir. En même temps, je sais que je suis prêt mentalement et physiquement. Je veux profiter de cette tournée pour apprendre des trucs. Hulk Hogan a déjà dit que peu importe l’âge et la carrière que tu as connue, il y a toujours des choses à apprendre dans la lutte», philosophe-t-il.

En attendant une occasion aux États-Unis

C’est en faisant partie du club de lutte olympique de la Cité des Jeunes d’Edmundston, sous la férule des entraîneurs Maurice et Emmanuel Ouellet, que Ricky Landry s’est mis à rêver à une carrière de lutteur professionnel. C’est exactement ce qu’il fait aussitôt qu’il termine ses études à l’âge de 18 ans.

Après des passages dans quelques organisations mineures, dont la NWC, il a joint il y a un peu plus d’un an la ICW qui se veut la plus vieille promotion de lutte au Québec. La ICW célèbre cette année son 36e anniversaire de naissance.

Avec son personnage de Rick Lukas, il fait partie d’un clan de motards appelé Unité Freak.

«La ICW est la seule promotion à Montréal qui fonctionne à l’année longue. Je lutte donc chaque fin de semaine», affirme-t-il.

«Il est aussi possible que j’obtienne quelques combats aux États-Unis dans les prochains mois. L’agent Sean Mullen, de TNT Pro Wrestling, tente actuellement de me trouver des endroits. Je suis d’ailleurs son seul client canadien. Il y a des possibilités pour Detroit et aussi dans le Tennessee.

En octobre dernier, Ricky Landry a par ailleurs vécu une expérience difficile quand un lutteur de la ICW, Éric Denis, est décédé sur le ring après avoir été victime d’une crise cardiaque.

«Éric était un bon ami à moi. En fait, il faisait partie du clan Unité Freak. J’étais au bord du ring quand c’est arrivé», mentionne-t-il.