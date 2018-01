L’Attack fait le plein de points à la veille d’un difficile voyage

L’Attack de l’Atlantique a remporté ses deux matchs contre le Wildfire de Waterloo, samedi, dans la Ligue nationale de ringuette. Après une victoire serrée de 5 à 4 en fusillade en matinée, l’offensive s’est mise en branle dans le deuxième duel en soirée avec un gain de 10 à 6.

Dominik LeBlanc a été la grande vedette de ce deuxième match avec une prestation de trois buts et cinq mentions d’aide. Ses compagnes de trio, Britney Snowdon (2-4) et Miguelle Proulx (2-2) ont également retenu l’attention. À elles trois, elles ont amassé l’impressionnant total de 18 points.

Martine Caissie (2) et Kelly Snowdon (2) ont complété la marque de l’Attack (12-4-0, 24 pts). Ashley Hollis a obtenu deux passes.

Nathalie Poirier a repoussé 28 des 34 tirs dirigés vers elle.

Kelsey Youldon (3) a été la principale vedette de Wildfire (4-7-2, 10 pts).

Dans la victoire de 5 à 4, Martine Caissie et Joëlle Proulx ont mené l’offensive avec un but et une passe chacune. Miguelle Proulx et Kelly Snowdon ont également trouvé le fond du filet. La capitaine Josée Doiron a été créditée de deux passes.

Karine Doiron a fait face à 31 lancers.

Kelsey Youldon a réussi deux buts et une passe dans le revers.

En fusillade, Jenny Snowdon, deux fois, et Martine Caissie ont réussi à déjouer la gardienne du Wildfire Emily Ferguson.

Avec ces deux victoires, l’Attack s’approche à cinq points du Mission de Montréal (14-2-1, 29 pts), et du premier rang de la section Blanche.

L’Attack n’a plus que six matchs à disputer d’ici les séries éliminatoires. Une fin de calendrier qui ne sera pas facile d’ailleurs avec des séries de deux matchs contre le Fusion de Gatineau (10 février), le Ice d’Ottawa (11 février) et le Lightning de Richmond Hill (17 février). Si les quatre premiers duels auront lieu dans l’Outaouais, les deux derniers contre le Lightning seront présentés au Eastlink Arena – Credit Union Place de Summerside.