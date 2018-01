Julie Thériault, une «défenseure indispensable» pour les Aigles Bleues

À sa deuxième saison avec les Aigles Bleues de l’Université de Moncton, Julie Thériault, de Paquetville, prend de plus en plus de place au sein de la brigade défensive. - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Quand votre entraîneur vous dit que vous êtes sa joueuse la plus constante et le plus régulière, vous prenez le compliment et vous appelez votre mère parce que c’est un compliment difficile à égaler. C’est donc dire que la maman de Julie Thériault devrait recevoir un coup de fil de sa fille au cours des prochains jours…

À sa deuxième saison avec les Aigles Bleues de l’Université de Moncton, la patineuse originaire de Paquetville prend de plus en plus de place au sein de la brigade défensive de l’équipe de Denis Ross.

Par contre, bonne chance pour la faire parler de ses performances.

Pour l’athlète âgée de 20 ans, l’équipe et ses études en sciences de la santé sont ses priorités.

C’est d’ailleurs pourquoi elle a décidé de se joindre au Bleu et Or l’an dernier, après trois saisons avec le collège Wynchendon, au Massachusetts.

«Le programme de DSS (diplôme en sciences de la santé) est de seulement deux ans, ce qui me permettra de postuler pour étudier en médecine après», explique-t-elle.

«Je voulais juste aider l’équipe de toutes les façons possibles à ma première année. C’est sur que le jeu est plus rapide ici. Les filles sont plus grosses et plus talentueuses.»

Mais avec cette première saison derrière la cravate, c’est une Julie Thériault différente et remplie de confiance qui s’est présentée au dernier camp d’entraînement.

«Comme j’ai plus d’expérience, je suis arrivée au camp plus prête. Je savais à quoi m’attendre et je savais ce que je devais faire pour continuer de m’améliorer», indique le numéro 3 de l’U de M.

Mais si elle excelle dans sa zone, la patineuse acadienne est toujours timide en attaque.

Thériault est d’ailleurs toujours à la recherche de son premier point de la saison après 19 rencontres.

«Je veux surtout travailler sur mon jeu offensif. L’équipe doit trouver une façon de marquer plus de buts et ça doit partir de la défensive», affirme-t-elle.

L’entraîneur adjoint Marc-André Côté n’hésite cependant pas à sortir l’encensoir à son endroit, même si les chiffres n’y sont pas encore au niveau offensif.

«Que ce soit dans les entraînements ou les rencontres, on sait exactement ce que Julie va nous donner. Elle est un modèle de constance», avance celui qui est responsable des arrières de l’équipe de Denis Ross.

«Elle nous apporte une fiabilité en défensive, une bonne première passe et comme c’est une bonne patineuse, elle ne se fera pas battre à un contre un. Elle commence à prendre tranquillement plus de confiance avec la rondelle. Ça aussi, on commence à aimer ça de sa part.»

Selon lui, Julie Thériault devrait devenir une joueuse d’impact dans le circuit universitaire.

«Elle possède des qualités de leadership qui sont indéniables et elle a une attitude très positive. Les filles aiment être autour d’elle et son énergie est contagieuse. Sur la glace, c’est sans aucun doute son éthique de travail qui fait d’elle une défenseure indispensable. Elle est comme un cheval, elle n’arrête jamais de travailler. Elle a toujours la pédale dans le tapis.»

Des qualités qui devraient faire de la sympathique athlète une des trois meilleures arrières de l’équipe, si ce n’est pas déjà le cas.