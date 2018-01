Kamylle Frenette vise les Jeux paralympiques de Tokyo

Kamylle Frenette, de Dieppe, est en bonne voie de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

Elle suivrait donc le chemin tracé par Shayne Dobson puisque l’Acadienne âgée de 21 ans a de bonnes chances d’être de la compétition du triathlon au Japon.

Elle se dit emballée de relever ce nouveau défi et veut devenir un modèle pour les jeunes athlètes handicapés.

«Ça ne m’a jamais arrêté de rien faire (son léger handicap au pied droit). J’ai même été surpris au début d’être éligible. Ce fut comme un choc. Mais je l’ai vu comme une belle opportunité pour moi», explique-t-elle.

«Si je peux montrer à une couple d’autres jeunes qui ont aussi un handicap qu’on peut accomplir de belles choses», ajoute celle qui complète sa quatrième année en biologie à l’Université de Moncton.

«Je suis très excitée, mais aussi un peu anxieuse. Geneviève Lalonde, c’est mon idole. C’est un honneur de suivre ses traces. J’ai toujours suivi sa carrière de près.»

Le chemin vers Tokyo est long et sinueux pour celle qui a porté les couleurs de l’équipe de cross-country des Aigles Bleus pendant plusieurs saisons, un processus qui a débuté en 2016.

«J’avais mis tout ça sur pause pour un moment. Je n’étais pas certaine que je voulais me lancer dans cette aventure. C’est un gros engagement», avoue la Dieppoise.

Après un premier contact avec l’entraîneuse de l’équipe canadienne paralympique Caroline Murray, Frenette s’est rendue à Victoria pour passer une série de tests pour confirmer son éligibilité.

D’autres tests et des compétitions ont suivi en 2017 en Floride, des tests qui ont été concluants.

Même si elle était encore un peu hésitante, Kamylle Frenette a décidé de se lancer dans l’aventure paralympique.

«Il y a comme un stigmate autour des para. Shayne Dobson a vraiment montré que les jeux para, ce n’était pas seulement pour les gens qui ont un gros handicap. Shayne a contribué à démontrer que j’avais tors de penser comme ça», mentionne-t-elle.

«Si je peux faire comme lui et aider à normaliser les athlètes qui ont un handicap, ce serait vraiment bien. Ce n’est pas parce que tu as un handicap que tu ne peux pas compétitionner à un haut niveau. J’ai moi-même compétitionné au niveau universitaire et j’ai tenu mon bout.»

L’Acadienne avoue se lancer un peu dans l’inconnu.

«Je ne sais pas exactement à quoi m’attendre. J’ai une compétition en Floride au mois de mars et je sais qu’il y a une fille aux États-Unis qui est vraiment forte. J’ai hâte de compétitionner contre elle. Je sais que ce sera une compétition de très haut niveau.»

Peut-elle aspirer à un podium à Tokyo?

«Je n’ai pas encore de but précis en tête. Je vais commencer la saison et je pourrai plus me situer à partir de là.»

Kamylle Frenette suivra le programme d’entraînement proposé par l’entraîneuse de l’équipe nationale au cours des prochains mois avec pour objectif de débarquer au Japon prête à faire face à la musique.

Une première version de ce texte indiquait erronément que Kamylle Frenette avait sa place confirmée aux Jeux paralymiques de 2020. Ce n’est pas encore le cas.