Les Aigles Bleues mettent la main sur une marqueuse

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a toutes les misères du monde à marquer des buts cette saison. On pense avoir trouvé une partie de la solution pour l’an prochain avec le recrutement d’une attaquante de premier plan, et c’est en Abitibi qu’on a trouvé la perle rare.

Aude Massé, un ailier droit âgé de 19 ans, a déjà marqué 7 buts en 18 rencontres cette saison, avec les Cougars du collège Champlain de Lennoxville.

En 2018-2019, c’est dans le nid des Aigles qu’elle chaussera ses patins.

La recrue a visité son nouveau milieu de vie au début du mois de janvier et elle a été immédiatement été séduite par l’Acadie.

«J’ai vraiment adoré la ville. Comme je viens de l’Abitibi (Val-d’Or), je me suis vraiment sentie comme chez moi à Moncton. J’ai aussi aimé le fait que ce n’est pas une très grande université. J’ai visité une institution de 25 000 étudiants (l’Université Carleton, en Ontario) et ce n’est pas ce que je cherchais», explique-t-elle.

«J’ai aussi vraiment aimé la gentillesse et la générosité des Acadiens», ajoute celle qui poursuivra ses études en mathématiques et en sciences.

Massé a pu assister à un match de sa future équipe durant son séjour à Moncton.

«C’est vraiment un bon calibre de jeu. C’est plus physique que le hockey collégial. Ça va être une grosse marche pour moi», reconnaît-elle.

L’attaquante québécoise devra également s’adapter à une vie loin de ses parents et amis.

«Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur. J’ai seulement hésité un peu parce que mes amies sont toutes au Québec. Mais une fois que j’ai été visiter le campus et la ville, j’ai vraiment aimé ça. Je suis une fille qui y va par coups de coeur et j’ai vraiment apprécié l’ambiance dans l’équipe.»

C’est lors d’un souper avec deux membres des Aigles Bleus qu’elle connaissait (Alexis Roy et Élizabeth Tremblay) qu’elle a franchi le dernier pas qui la séparait du nid.

«Cette rencontre a juste confirmé ma décision. Le fait qu’il y a aussi d’autres Québécoises dans l’équipe m’a fait sentir plus à l’aise et m’a sécurisé.»

Sa visite à l’aréna J.-Louis-Lévesque et sa rencontre avec l’entraîneur-chef Denis Ross ont également joué dans sa décision finale.

«Les arénas sont froids par ici!», rigole-t-elle.

«Mais on peut voir et sentir la fierté des Aigles Bleus. J’ai d’ailleurs ressenti toute la fierté que les Acadiens ont pour l’Université de Moncton et la langue française. Le mélange des langues, comme le chiac, m’a beaucoup impressionné. C’est vraiment beau à voir.»

Le pilote de l’U de M se dit heureux d’ajouter une athlète qui devrait avoir un bon impact sur l’équipe qu’il confiera à son successeur.

«C’est une patineuse vraiment intelligente avec la rondelle. Je pense qu’elle va combler une de nos lacunes. Elle nous arrive avec une belle touche offensive. C’est une fille qui distribue bien les passes et qui peut trouver le filet», raconte Denis Ross.

Elle devrait d’ailleurs devenir un rouage important de l’avantage numérique de l’U de M.

«C’est certain qu’il faudra voir comment elle va s’adapter à la ligue, mais c’est définitivement une joueuse qui sera un atout en attaque.»