Quatre surdoués du N.-B. pourraient être repêchés en première ronde

Samedi 2 juin, au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Retenez bien la date parce qu’elle risque de devenir historique. Si les étoiles sont bien alignées et que les jeunes continuent de progresser, c’est pas moins de quatre joueurs du Nouveau-Brunswick qui seront sélectionnés en première ronde du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ces quatre jeunes surdoués ont pour nom Joshua Lawrence, de l’école privée Selects Academy de South Kent, Lukas Cormier, des Flyers de Moncton, ainsi que Nicholas Savoie et Alexandre David, des Gladiators de l’école privée Newbridge Academy de Dartmouth.

Non seulement ce serait une première dans l’histoire de la province, mais ça doublerait le record qui est de deux. Ç’a été réalisé à trois reprises, soit en 2002 (Mathieu Melanson et Jean-Claude Sawyer), en 2008 (Sean Couturier et Alex Noël) et en 2010 (Justin Haché et Ryan Tesink).

Le directeur de la Centrale de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ, Carl Bouchard, n’hésite d’ailleurs pas à qualifier la récolte néo-brunswickoise d’excellente. Ça rejoint pas mal ce qu’une poignée de recruteurs interrogés ont révélé dans nos pages le mois dernier.

«Règle générale, ça va être un bon repêchage, affirme Carl Bouchard. Il n’y a pas de joueurs d’exception comme ça été le cas l’an dernier avec les Alexis Lafrenière, Samuel Poulin et Jakob Pelletier, mais je peux vous dire qu’il y a facilement une cinquantaine de jeunes qui vont devenir de très bons joueurs de hockey. En fait, il y a tellement de profondeur que la différence n’est pas si énorme entre par exemple les gars de la première ronde et ceux qui vont sortir au troisième tour.»

Selon le directeur de la CSR, le Nouveau-Brunswick est la province de l’Atlantique qui sort le plus du lot.

«Joshua Lawrence possède un ensemble impressionnant de qualités, révèle-t-il. Il a une touche offensive qui est évidente. En plus d’être un excellent passeur, il sait aussi comment marquer des buts. Je sais qu’il projette d’aller jouer dans la NCAA (Boston University), mais on ne sait jamais.»

En 46 parties jusqu’ici, le hockeyeur de Fredericton montre une fiche de 24 buts et 51 passes pour 75 points.

«Pour ce qui est de Lukas Cormier, on aime son sens du jeu, son flair offensif et son coup de patin qui est excellent. Il n’est pas un gaillard de 6 pieds 4 pouces, mais il se sert bien de son corps. Il a beaucoup de qualités. Je n’aime pas faire des comparaisons, mais il montre parfois des flashs à la Samuel Girard. Vous me dites que certains recruteurs l’ont comparé à Kevin Gagné? C’est une autre bonne comparaison», indique Carl Bouchard.

En 29 duels, l’arrière originaire de Sainte-Marie-de-Kent s’est compilé une fiche de neuf buts et 26 passes pour 35 points.

«Alexandre David est selon moi l’un des trois meilleurs fabricants de jeu de ce repêchage, poursuit le directeur de la CSR. C’est vraiment un très bon espoir. Quant à Nicholas Savoie, il offre un beau package. Il est bon dans les deux sens de patinoire. Ce sont assurément deux joueurs qui pourraient se faufiler en première ronde. Dans leur cas, tout dépendra par contre des besoins des équipes.»

Plusieurs autres espoirs

Outre Joshua Lawrence, Lukas Cormier, Nicholas Savoie et Alexandre David, plusieurs autres Néo-Brunswickois ont d’excellentes chances d’être sélectionnés dans les six premières rondes.

C’est le cas, entre autres, du gardien Ethan Pearson, qui est l’un des coéquipiers de Savoie et David à Newbridge, ainsi que des attaquants Dawson Stairs, des Riverhawks de l’école privée Rothesay Netherwood, Yannic Bastarache, Patrick LeBlanc et Cole Cormier, des Flyers de Moncton, Connor Richard et Adam Bowness, des Vito’s de Saint-Jean, et Alexis Dubé, de l’école privée de l’OHA (Ontario Hockey Academy).

Les attaquants Jérémie Gagnon, du Collège Stanstead, et Jérémy Duguay, de l’OHA, de même que le gardien Mathias Savoie, lui aussi de l’OHA, sont trois autres patineurs qui semblent avoir la cote auprès des recruteurs.