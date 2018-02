Une victoire que le Titan ne méritait pas

S’il est vrai qu’une victoire demeure une victoire, il n’empêche qu’il y en a qui sont plus belles que d’autres. Celle contre le Phoenix de Sherbrooke, mercredi, figure parmi les laides. Parce que soyons honnête, le Titan ne la méritait pas celle-là.

C’est justement l’avis de Mario Pouliot.

«C’est clair que nous ne la méritions pas, dit-il. En même temps, il est arrivé des défaites ou nous aurions dû gagner. Fitz (Evan Fitzpatrick) a définitivement été notre meilleur joueur sur la patinoire. Il a réalisé plusieurs très bons arrêts.»

«Sinon, nous avons été particulièrement mauvais sur les rondelles libres. Nous n’étions également pas assez physiques. Ils étaient constamment les premiers sur la rondelle. Ce n’est pas normal que l’autre équipe paraisse plus rapide que le nôtre. Cela dit, ça n’a pas été mauvais tout le temps. Nous avons quand même obtenu plusieurs bonnes occasions de marquer. Nous aurions même pu mettre ce match hors de portée si nous avions su capitaliser sur nos chances en première», révèle Pouliot.

Jeffrey Viel est lui aussi d’avis que l’équipe n’a pas disputé un grand match. C’était surtout flagrant au deuxième tiers, alors que le Titan a été dominé 19-7 au chapitre des tirs au but.

«Le problème était notre jeu défensif, souligne-t-il. Nous ne gagnions pas nos batailles et nous avons laissé trop de joueurs du Phoenix seul dans l’enclave. En fait, nous leur avons laissé trop de place pour patiner et pour faire des jeux.»

«Il faudra se concentrer davantage sur notre défensive, affirme pour sa part Olivier Galipeau. Parfois, nous nous élançons trop rapidement vers l’attaque et ça finit par donner trop de chances à l’adversaire. Heureusement qu’Evan nous a gardés dans le match avec ses gros arrêts.»

Le Titan (28-13-8, 64 pts) devra définitivement mieux jouer vendredi soir au Centre 200, où il doit affronter les Screaming Eagles du Cap-Breton (22-21-6, 50 pts), un club coriace qui vient de coller deux victoires en ligne.

«Ce n’est pas un club facile à affronter, prévient Pouliot. C’est une équipe avec de la vitesse et qui travaille excessivement fort. Ils ont aussi de bons défenseurs offensifs avec (Adam) McCormick, (Ross) MacDougall et (Leon) Gawenke.»

Pour cette rencontre, Mario Pouliot enverra Joseph Murdaca. Fitzpatrick retrouvera son filet samedi à Halifax.

Par contre, le Titan sera privé de l’attaquant German Rubtsov, qui a été blessé en fin de deuxième période dans le haut du corps.

«Ce n’est rien de majeur, mais German n’est pas avec nous pour ce voyage. Son cas sera réévalué en début de semaine prochaine. Pour le remplacer, c’est (Marc-André) LeCouffe qui sera envoyé dans la mêlée», mentionne l’entraîneur.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons demandé au capitaine Viel quelle mouche l’avait piqué. Son furieux combat contre Mathieu Olivier était son deuxième à ses trois derniers duels. Et chaque fois, ç’a eu lieu en début de rencontre. Face aux Sea Dogs, il en était venu aux coups avec Brendan O’Reilly.

«Les combats font partie de mon jeu et quand quelqu’un me demande, c’est rare que je dis non, confie-t-il. Là, ça adonne que je me suis fait demander deux fois dans les trois derniers matchs. À ce stade-ci de la saison, les matchs sont de plus en plus physiques et on se prépare pour les séries.»