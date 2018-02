Développement des joueurs: l’agent Allain Roy a des idées controversées

La Ligue nationale de hockey devrait-elle imiter le Baseball majeur dans l’appellation de ses circuits professionnels mineurs? Par exemple, au lieu de la Ligue américaine de hockey ou de la Ligue de hockey de la Côte-Est, ne serait-il pas mieux de surnommer ces deux factions Ligue de développement AAA de la LNH pour la LAH, et AA pour l’ECHL?

C’est ce que propose Allain Roy, le président et propriétaire de Roy Sports Group (RSG), une agence qui gère les carrières de plus d’une centaine de hockeyeurs à travers le monde, dont près d’une quarantaine dans la LNH.

Depuis le temps qu’il gravite dans l’univers du hockey, Allain Roy a eu amplement le temps de se faire une opinion sur plein de sujets. Particulièrement sur tout ce qui touche le développement des joueurs.

En début de semaine, l’Acadien originaire de Campbellton s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet dans un blogue publié sur la page web de RSG (roysportsgroup.com).

Selon Roy, le temps est peut-être venu de démystifier le réseau de développement afin de changer la perception négative que plusieurs jeunes joueurs éprouvent envers le circuit de la Côte-Est. Dans son blogue, il raconte que la majorité est encore convaincue que l’ECHL est une ligue à éviter.

Pourtant, comme il le souligne si bien, près de 70 joueurs évoluant actuellement dans la LNH ont dû passer par l’ECHL au début de leur carrière. En fait, en 30 ans d’histoire, c’est plus de 630 hockeyeurs ayant déjà évolué dans l’ECHL qui ont disputé au moins un match dans la LNH.

Parmi ceux-ci, notons les gardiens Braden Holtby, Cam Talbot et Jonathan Quick, les défenseurs Dan Girardi, Mark Streit, François Beauchemin, Francis Bouillon, Andrew MacDonald, ainsi que les attaquants Andrew Brunette, Alexandre Burrows, David Desharnais, Pierre-Alexandre Parenteau, Mark Letestu, Daniel Winnik, Michael Ryder et Antoine Roussel.

«Même s’ils n’ont jamais vu de matchs, plusieurs jeunes joueurs voient l’ECHL comme une ligue de plombiers ou encore de goons. Je ne dis pas que la ligue a déjà eu une période qui ressemblait à ça dans le passé, mais ce n’est plus le cas depuis longtemps. Aujourd’hui, le calibre n’est pas tellement loin de la Ligue américaine. De plus, dans l’ECHL, afin de s’assurer que les joueurs aient plus de temps de jeu et puissent ainsi mieux se développer, les équipes n’utilisent que trois trios et cinq défenseurs», affirme Roy.

Malheureusement, malgré tous les efforts et les exemples concrets des dernières saisons, l’ECHL est toujours mal vue auprès d’un trop grand nombre de gens. Les stigmates du passé sont manifestement trop difficiles à effacer.

C’est pourquoi Roy propose qu’on s’inspire du Baseball majeur et que le circuit soit identifié clairement comme la Ligue de développement AA de la Ligue nationale. Et du même coup, il estime que la LAH devrait aussi emboiter le bas et devenir le circuit AAA.

«De toute façon, les appellations actuelles ne reflètent plus la géographie de ces ligues. La ECHL n’est plus un circuit basé uniquement sur la côte-est américaine puisqu’il y a des formations d’un bout à l’autre du pays. Et la Ligue américaine, elle, a des équipes au Canada», mentionne Roy.

Des réactions positives

Ça fait déjà un bout de temps qu’Allain Roy mijotait l’idée de proposer un changement de nom pour les deux principaux circuits mineurs professionnels. Ce n’est toutefois qu’en début de semaine qu’il a décidé de passer à l’action.

«Je réfléchissais à tout ça et j’ai alors eu l’idée de ce blogue, a-t-il révélé vendredi matin en entrevue téléphonique. Jusqu’ici, je n’ai eu que des réactions positives d’entraîneurs et d’ex-entraîneurs, mais aussi de joueurs. Ils sont contents que ça sorte.»

«Par contre, je me doute bien que je vais aussi recevoir des briques. Moi, tout ce que je veux c’est provoquer une discussion sur le sujet. Parce qu’en fin de compte, ce sont les 31 équipes de la LNH qui ont le dernier mot. Pour changer le nom de ces deux ligues, il faut que ça vienne de ces organisations. La grosse question est “Est-ce qu’ils veulent un tel changement?”», indique Roy, qui a pris part aux Jeux olympiques de 1994 à Lillehammer, à l’époque où la LNH n’y allait pas encore.

Les meilleurs joueurs de 18 ans devraient pouvoir jouer chez les pros

Allain Roy n’est pas à court d’idées quand on parle de développement. En 18 ans à titre d’agent de joueurs, il a vu certaines anomalies qui mériteraient d’être corrigées.

Par exemple, même s’il est bien conscient que son opinion pourrait lui valoir une flopée d’injures de la part des hautes instances de la Ligue canadienne de hockey, il estime que les joueurs qui sont sélectionnés dans les deux premières rondes du repêchage de la Ligue nationale devraient avoir l’option de faire le saut chez les professionnels dès leurs 18 ans, peu importe le niveau.

Actuellement, la règle veut que si un jeune hockeyeur évoluant dans l’un des trois circuits de la Ligue canadienne (LHJMQ, OHL, WHL) ne parvient pas à se tailler une place avec son équipe de la LNH, il doit automatiquement être retourné à sa formation junior.

«Je crois sincèrement que les 62 premiers joueurs sélectionnés devraient pouvoir choisir de jouer chez les pros ou non dès leurs 18 ans, dit-il. Il faut comprendre que les jeunes ne se développent pas tous au même rythme. Certains sont prêts à fait le saut dans la LNH à 18 ans, comme c’était d’ailleurs le cas pour l’un de nos clients, Nico Hischier, avec les Devils.»

«D’autres doivent passer par la Ligue américaine. Et pour certains, c’est même possible qu’ils ne soient pas encore prêts pour la LAH. Pour ceux-là, l’ECHL est une belle option», explique-t-il.

«Mais en ce qui concerne les joueurs de 18 et 19 ans, je trouve que certains d’entre eux ne sont pas placés dans les bonnes ligues afin de favoriser leur développement. Mathew Barzal, des Islanders de New York, est un bel exemple. Ce jeune aurait dû pouvoir jouer dans un circuit professionnel mineur dès ses 18 ans. Je ne dis pas que le junior majeur n’est pas un bon calibre de jeu, je dis juste que dans certains cas, on ralentit le développement du jeune», affirme Allain Roy.

«(Au fil des années), j’ai vu plein de jeunes qui étaient trop dominants pour le junior majeur. Pour le bien de son développement, ils devraient jouer chez les professionnels. Après tout, tu pourras prendre n’importe laquelle équipe junior majeur et lui faire affronter un club de la ECHL et c’est toujours l’équipe de la ECHL qui va l’emporter», ajoute-t-il.