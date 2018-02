Lee Roy repousse ses limites dans la neige

Parce qu’il a le goût de relever un nouveau défi et qu’il est curieux de voir à quoi ressemble une épreuve de haut niveau dans une discipline qu’il ne pratique que depuis un peu plus d’un an, Lee Roy a décidé de prendre part aux Championnats canadiens de 10 km en raquettes, qui auront lieu le 18 février dans le cadre du Loppet annuel de Gatineau.

En fait, il s’agira pour lui d’une deuxième course à vie puisqu’il a participé à une petite compétition organisée l’hiver dernier à Memramcook, épreuve qu’il avait d’ailleurs remportée avec une très grosse avance.

«Parfois, l’hiver, ça te prend de la motivation pour t’entraîner et j’en ai trouvé en me préparant pour cette compétition. En même temps, ça va me permettre de voir où j’en suis avec ma condition physique», affirme le triathlète de Bathurst.

Selon Roy, à part la distance, les différences sont énormes entre la course sur route et celle en sentier avec des raquettes.

«Il y a plusieurs impondérables, dont la neige. C’est sûr que c’est plus facile sur de la neige dure, mais quand elle est molle c’est incroyable comment ça peut te faire travailler fort. C’est sans oublier la résistance que tu as dans chaque pas en raison des raquettes. Juste pour te donner une idée, j’ai été courir 12 km hier et quand je me suis arrêté je n’avais aucun contrôle sur ma fréquence cardiaque. Mon cœur battait très vite. Dans un demi-marathon sur route, même si la distance est plus du double, je n’ai aucun problème à contrôler ma fréquence cardiaque. La course en raquettes est beaucoup plus intense», explique-t-il.

«J’ai commencé à pratiquer ce sport parce que ça m’aide pour la course sur route et le vélo. Et puis ça me permet aussi de ne pas avoir à négocier avec le trafic des autos le long du chemin», dit-il avec humour.

Bien sûr, Lee Roy ne se présentera pas à Gatineau pour jouer au touriste. Il a bien l’intention de tout faire pour aller chercher un podium.

«J’ai vu ce qu’étaient les chronos lors des championnats de l’an dernier (le gagnant Julien Pinsonneault a triomphé en 55 minutes 28 secondes) et je crois que c’est très réaliste de penser que je ne serai pas loin du podium. Remarque que je me trompe peut-être. C’est pas mal l’inconnu pour moi. C’est ma première grosse course en raquettes», confie-t-il.

Et le froid? C’est aussi un facteur?

«Non, pas pantoute, dit-il. J’ai assez fait le Demi-marathon de l’Acadie dans les gros froids pour ne pas m’inquiéter de ça. Même que je vais courir avec les mêmes vêtements que j’utilise pour la course à pied en hiver.»