Les Aigles allergiques à la Nouvelle-Écosse

Les trois équipes des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont semblé allergiques à la Nouvelle-Écosse en fin de semaine. Résultat, les formations de Judes Vallée, Denis Ross et Monette Boudreau-Carroll sont toutes rentrées au nid complètement bredouille.

L’équipe de hockey masculine (3-23-2, 8 points) a baissé pavillon 5 à 2 face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier (22-2-4, 48 points), samedi soir à Antigonish.

Mark Tremaine (avec deux), Holden Cook, Michael Clarke et Craig Duninck ont tous fait mouche pour les hommes en bleu et blanc.

La riposte des perdants a été l’oeuvre de Samuel LeBlanc et de Robbie Graham.

«On a bien amorcé la rencontre et on a dominé au niveau des tirs au but en première période (12-9), mais on tirait de l’arrière 2 à 0», mentionne l’entraîneur Judes Vallée.

«On a eu nos chances sans être capables d’en profiter. Nos unités spéciales n’ont pas bien fonctionné. Il y a eu plusieurs revirements qui nous ont coûté des buts», raconte le pilote de l’U de M.

Les Aigles disputeront leur prochaine rencontre mercredi soir, alors que les Huskies de l’Université St. Mary’s seront de passage dans leur nid.

Les femmes (9-10-3, 21 points) ont connu le même sort, dans un échec de 3 à 2 (en prolongation) contre les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (19-1-2, 40 points), une rencontre également présentée à Antigonish samedi.

C’est le but de Kate Gotaas à 1:42 de la quatrième période face à Gabrielle Forget qui a procuré la victoire à l’équipe locale.

Marie-Pier Corriveau et Janelle Graham ont réussi les filets des perdantes.

«Nous leur avons donné, dont le but gagnant, dès la mise en jeu. C’est un aspect que nous devrons travailler», a mentionné l’entraîneur-chef, Denis Ross.

«La gardienne Gabrielle Forget a été solide et elle a fait un bon travail (avec 30 arrêts). Mais le jeu s’est toujours passé dans notre zone en prolongation. Nous n’avons généré absolument rien.»

Le Bleu et Or recevra la visite des Tommies de l’Université St. Thomas vendredi soir, avant de conclure sa saison régulière 2017-2018 samedi à Halifax contre les Huskies de l’Université St. Mary’s.

Au volleyball, l’équipe de Monette Boudreau-Carroll (4-13, 8 points) a encaissé un revers de 3 à 0 (25-18, 25-16 et 25-16) face aux Axewomen de l’Université Acadia (10-5, 20 points), samedi soir à Wolfville.

Télia Gaudet a été la meilleure des siens dans la défaite avec 12 sauvetages.

Les Aigles Bleues accueilleront les Varsity Reds de l’université du Nouveau-Brunswick samedi prochain à compter de 14h au Ceps Louis-J.-Robichaud.