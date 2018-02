Un autre championnat pour les Panthères du Haut-Madawaska

Les Panthères du Haut-Madawaska ont à nouveau mis la main sur le championnat de la saison régulière du Circuit régional de hockey.

La troupe de l’entraîneur François Caron a réussi à mettre la main sur le titre malgré une défaite de 5-4 en prolongation samedi soir aux dépens des Castors de Saint-Quentin.

Les Panthères ont terminé le calendrier régulier avec un dossier de 18 victoires, 5 revers en temps réglementaire et une défaite en prolongation pour un total de 37 points.

Le portrait des séries éliminatoires qui s’amorceront sous peu était déjà connu avant même la conclusion du calendrier régulier dimanche.

Ainsi les séries quarts de finale 4 de 7 opposeront Saint-Basile et le Haut-Madawaska, Témiscouata et Perth-Andover, le Bas-Madawaska et Saint-Quentin, de même que Kedgwick et Saint-Jacques.

Bien malin celui qui peut deviner l’identité de l’équipe qui remportera la coupe Gérald-Martin.

De l’avis de plusieurs, les formations du Haut-Madawaska, de Saint-Quentin et de Perth-Andover peuvent toutes rêver de mettre la main sur le précieux trophée.

Même s’ils ont remporté le championnat de la saison régulière du Circuit régional de hockey, rien n’est effectivement assuré pour les Panthères du Haut-Madawaska qui ont subi deux défaites aux mains des Castors de Saint-Quentin en trois affrontements cette saison.

Le River Thunder de Perth-Andover sera également à surveiller, l’équipe étant invaincue au cours de ses sept dernières rencontres et n’ayant pas encore subi la défaite depuis le début de l’année 2018.

La formation peut de plus se targuer d’avoir défait à deux reprises cette saison leurs rivaux de Saint-Quentin et ceux du Haut-Madawaska.

Le calendrier régulier du Circuit régional de hockey devait normalement se conclure dimanche soir à Perth-Andover.

La rencontre devant opposer le Dynamo de Kedgwick au River Valley Thunder a toutefois été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Puisque la rencontre n’avait aucun impact au niveau du classement général, la direction de la ligue a décidé que celle-ci ne sera pas reprise au cours de la semaine.

Cette dernière fin de semaine d’activités du calendrier régulier aura surtout été marquée par les deux victoires enregistrées par les Castors de Saint-Quentin et les performances à l’attaque des joueurs du River Valley Thunder de Perth-Andover.

En à peine 24 heures, la troupe de Jean-François Martel est venue à bout des Prédateurs du Témiscouata par la marque de 6 à 3 avant de prendre la mesure des Panthères du Haut-Madawaska samedi au compte de 5-4.

Samedi à Saint-Basile, les joueurs de Perth-Andover se sont littéralement amusés dans une victoire de 13 à 0 face aux As. Les meilleurs à l’attaque ont été Adam Laite et Lachlan MacIntosh qui ont inscrit 6 points et Luke Gallant qui en a récolté 5 dans cette rencontre où les joueurs du River Valley Thunder ont été sans pitié pour l’équipe adverse.

Notons finalement que l’attaquant des Panthères du Haut-Madawaska Maxime St-Cyr a aisément remporté le championnat des marqueurs avec une impressionnante récolte de 72 points, dont 43 buts.