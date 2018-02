Course, froid et succès extrêmes à Memramcook!

Course Xtreme de Memramcook. Bruno Richard effectue un des derniers virages. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Tout était extrême samedi soir à Memramcook, le froid, les courses et l’amour des gens de la région pour le sport!

Près de 300 mordus ont bravé un froid qui avoisinait les 30 degrés sous zéro pour assister à la première édition de la course de patinage Xtreme présentée derrière le majestueux Institut de Memramcook, une course dominée par des anciens Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Un juste retour des choses puisque le vieux Collège Saint-Joseph, l’ancêtre de l’U de M, était justement situé dans cet édifice.

Chez les hommes, Bruno Richard a dominé la compétition de bout en bout.

L’Acadien originaire de Bédec a été le tout premier à s’élancer sur la piste gelée lors du tour préliminaire et il n’a jamais regardé derrière lui.

En finale, il a devancé l’Acadien Francis Boudreau et le Québécois Mike Tremblay.

Du côté féminin, c’est Karine Roy qui l’a emporté, devant son ancienne coéquipière du Bleu et Or, Marie-Pier Arsenault.

«C’était vraiment une belle compétition. On a eu pas mal de fun», racontait la championne après sa victoire serrée.

«La piste était vraiment belle. Je voulais participer à cette compétition pour m’amuser et appuyer un événement local. C’est juste un boni d’avoir gagné. Avec un froid comme ça, c’est vraiment bon qu’il y ait eu autant de monde», poursuit-elle.

«La course a été serrée jusqu’au bout. Il y en a une qui est tombée et la victoire aurait pu aller à n’importe qui.»

Marie-Pier Arsenault affichait aussi un large sourire, malgré le froid mordant.

«C’est toujours serré les compétitions entre nous deux. Je la voyais devant moi, un pied dans les airs, un pied sur la piste, mais je n’ai pas réussi à passer. Ce fut une très belle course. Je suis venue ici pour avoir du fun et j’ai eu du fun.»

Bruno Richard, qui a porté plusieurs chapeaux au cours des derniers jours (concepteur, directeur technique, consultant, organisateur, conseiller, compétiteur, etc.), semblait complètement épuisé après sa victoire.

«C’est sûr que c’est spécial de gagner ici, mais le plus important, c’est que l’événement ait été une grande réussite. On a eu beaucoup de sueurs froides cette semaine avec les changements de température. Dimanche passé, la piste était en gazon», fait-il remarquer.

«L’équipe de bénévoles et la municipalité de Memramcook ont vraiment fait un travail incroyable. On peut dire mission accomplie pour toute l’équipe. Il ne fait pas chaud, mais j’aimais mieux -25 que +5!»

La fusée de Bédec s’est dit surpris du calibre de la compétition, qui regroupait 48 hommes et 12 femmes.

«Ce fut une bataille dans les quarts de finale avec mes bons amis Jason Degrâce, Patrick Girouard et Mike Tremblay. Je suis très satisfait de cette victoire. C’est sûr qu’un gars âgé de 35 ans qui bat des jeunes de 20 ans, ça me fait très plaisir», rigole-t-il.

La médaillée d’argent, Francis Boudreau, savourait sa belle performance.

«Je suis vraiment content de ma deuxième position. Je ne m’attendais pas à ça. Je n’avais pas de grandes attentes pour cette course. J’ai beaucoup apprécié mon expérience», indique l’athlète de Petit-Rocher.

Le succès de l’événement pourrait faire boule de neige au cours des prochaines années, avance Bruno Richard.

«Mon téléphone a commencé à sonner pour s’installer ailleurs. C’est une belle activité hivernale. Ça fait sortir et ça rassemble les gens», mentionne-t-il.

Des projets ailleurs au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes seraient déjà sur la table.

Le froid intense a sauvé la mise

La directrice des loisirs et de la programmation du village de Memramcook, Maryse LeBlanc, parlait d’un succès sur toute la ligne après le feu d’artifice qui a mis un terme à cette belle journée d’activités.

«Je suis tellement heureuse. On a eu un gros succès», lance-t-elle avec enthousiasme.

Le froid glacial, même s’il était peu plaisant pour les spectateurs, est venu sauver la mise, affirme-t-elle.

«Une chance que Dame Nature était de notre côté samedi. Si on n’avait pas eu cette vague de froid, il n’y aurait pas eu de course», assure Maryse LeBlanc..

«Vendredi après-midi, on se demandait si l’événement allait avoir lieu ou non. On est donc très content. C’est un succès à 100%.», ajoute-t-elle.

«Les gros événements, ça se passe souvent ailleurs.. Pour la petite communauté de Memramcook, c’est très plaisant d’avoir ça ici chez nous.»

La course Xtreme de Memramcook deviendra-t-elle un événement annuel?

La balle est maintenant dans les mains du conseil municipal.