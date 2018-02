Une fin de semaine en montagnes russes pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst (29-14-6-2, 66 points) a connu une fin de semaine en deux temps.

L’équipe de Mario Pouliot a d’abord planté les Screaming Eagles du Cap-Breton (23-22-5-3, 52 points) 7 à 2 vendredi soir à Sydney.

Le Néo-Brunswickois Peyton Hoyt (13e) avait pourtant une avance de 1 à 0 à l’équipe locale, mais les visiteurs se sont retroussé les manches.

Le Titan allait enfiler six buts de suite (les 33e et 34e de Mitchell Balmas, le 2e de Félix-Antoine Drolet, le 20e d’Olivier Galipeau, le 12e de Noah Dobson et le 17e de Samuel l’Italien) pour se donner une avance insurmontable de 6 à 1.

Brooklyn Kalmikov (14e) a redonné vie aux locaux au milieu du troisième engagement, mais Olivier Galipeau 921e) est venu couler le cercueil de la troupe de Marc-André Dumont deux minutes plus tard.

Le talentueux défenseur âgé de 20 ans a terminé sa soirée de travail avec une récolte de quatre points (deux buts et deux passes).

L’histoire a cependant été très différente samedi, alors que le Titan s’est incliné 3 à 1 devant les Mooseheads d’Halifax (33-12-5-1, 72 points).

Filip Zadina (28e et 29e) a dirigé l’attaque des gagnants avec un doublé.

Maxime Fortier (25e) a réussi l’autre filet des vainqueurs.

Jeffrey Viel (25e) a été le seul à pouvoir percer la muraille du gardien Blade Maxx-Dixon.