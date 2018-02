Un week-end de rêve pour les Wildcats!

Jakob Pelletier a marqué son 15e but de la saison, samedi, contre les Mooseheads de Halifax. - Gracieuseté: Adam Barry

À part une petite frousse samedi, les Wildcats de Moncton ont offert un week-end de rêve à leurs partisans face à deux équipes qui sont devant eux au classement de la division des Maritimes.

La troupe de Darren Rumble (23-21-5-3, 54 points) a d’abord complètement dominé les Mooseheads d’Halifax (33-12-5-1, 72 points) vendredi, dans un triomphe de 5 à 1.

Anderson MacDonald (26e), Dylan Seitz (14e), Nicholas Welsh (8e), Jakob Pelletier (15e) et Daniil Miromanov (5e) ont tous marqué avant que Brett Crossley (3e) ne ruine le jeu blanc de Mark Grametbauer, à mi-chemin en troisième période.

Le lendemain, les locaux ont pris une avance de 4 à 0 sur des filets de Jeremy McKenna (27e), Jacob Hudson (7e) et James Phelan (20e et 21e).

Mais les Islanders de Charlottetown (28-14-4-0, 60 points) ont renversé la vapeur avec cinq filets consécutifs (ceux de Sam King, Taylor Egan, Nikita Alexandrov et le doublé de Saku Vesterinen).

Mika Cyr (21e) a toutefois créé l’égalité, avant qu’Alex Khovanov (3e) ne scelle l’issu de la rencontre après 11 secondes de jeu en prolongation.

Cette victoire de 6 à 5 a visiblement fait beaucoup de bien à tout le monde, assure l’attaquant Anderson MacDonald.

«Ces deux victoires sont vraiment importantes pour nous. Je pense que parfois, nous n’avons pas les récompenses que nous méritons pour tout le travail que nous consacrons à améliorer notre jeu comme équipe», mentionne le numéro 91 des Wildcats.

«La chimie dans le vestiaire est excellente et on voit les résultats en attaque. Nous sommes pas mal satisfaits d’avoir marqué 11 buts à nos deux dernières parties face à deux bonnes équipes.»

Selon lui, le triomphe de vendredi contre les Mooseheads a été particulièrement satisfaisant.

«On se bat contre eux pour l’organisation du tournoi de la coupe Memorial de 2019 et on veut gagner toutes les parties contre eux. Je pense que nous les avons dominés pendant toute la partie», affirme le joueur originaire de Saint-Jean.

Ce fut cependant beaucoup moins facile le lendemain, face aux Islanders.

«C’était un match plus serré que ne l’indiquait notre avance de 4 à 0. Nous avons eu un ou deux buts chanceux en début de rencontre. On pensait peut-être que ce serait le même genre de match que vendredi et nous avons levé le pied sur l’accélérateur», avoue MacDonald.

«Mais nous avons quand même trouvé une façon d’aller chercher la victoire et c’est ça qui est le plus important.»

Les Wildcats disputeront leur prochaine rencontre mercredi soir, alors qu’ils rendront visite au Titan d’Acadie-Bathurst (29-14-6-2, 66 points) au Centre régional K.-C.-Irving.