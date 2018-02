Tout est à recommencer pour Kim Deschênes chez les Canadiennes

Tout allait bien dans le meilleur des mondes pour l’attaquante acadienne chez les Canadiennes de Montréal.

L’athlète originaire de Saint-Quentin évoluait sur le premier trio de l’équipe et même en avantage numérique.

En 14 rencontres, elle présentait une fiche fort intéressante de 4-5=9.

Mais une commotion cérébrale le 10 décembre (contre le Furies de Toronto) est venue tout remettre en question pour elle, autant pour sa saison que sa carrière.

C’était la quatrième fois de sa carrière qu’elle subissait une blessure grave à la tête.

Fort heureusement, une convalescence de près de deux mois lui a permis de revenir au jeu (la semaine dernière), le soir même où Caroline Ouellette effectuait également son grand retour (après avoir donné naissance à son premier enfant).

Sauf que pour l’Acadienne âgée de 26 ans, c’est au bas de l’échelle qu’elle doit tout recommencer.

«Je savais que ma saison n’allait pas être terminée. Par contre, je ne sais pas quand allait être mon retour. Je savais aussi que j’avais deux mois et demi pour me remettre avant le voyage en Chine. Sauf que dans le cas d’une blessure à la tête, c’est toujours difficile à prévoir», explique le numéro 9 des Canadiennes.

Deschênes a rejoué avec la compétition samedi dernier, face à l’équipe chinoise des Rays de Vanke.

«Ça s’est bien passé, mais on commence en bas de l’échelle. Je suis sur la quatrième ligne présentement. Quand on gagne, on a des présences régulières sur la patinoire. Mais je ne joue plus en supériorité numérique», raconte la patineuse de 5 pieds et 9 pouces, visiblement déçue..

«Je repars de l’étape zéro pour essayer de reprendre le poste que j’avais avant ma blessure dans l’équipe. C’est plate, mais c’est le temps qui va m’aider.»

Malgré cette épreuve, Kim Deschênes assure que la flamme brûle toujours en elle.

«Ça fait du bien de revenir au jeu. Je m’ennuyais du hockey parce que c’est une passion pour moi. Juste le fait de ne pas pouvoir aller m’entraîner, je trouvais ça difficile. Ça fait du bien d’être de retour avec les filles, d’être là sur le blanc, même si je n’ai pas de présence régulière. Des fois, je trouvais mes fins de semaine longues», blague l’ancienne des Carabins de l’Université de Montréal.

Mais si elle aimerait poursuivre sa carrière pendant encore quelques saisons, la joueuse acadienne devra réévaluer son avenir dans quelques mois.

«On va voir comment ça va aller pour le reste de la saison. Comme je suis rendu à ma quatrième commotion, on va voir mon état de santé. Si je deviens plus fragile, ça devient plus dangereux.»

La bonne nouvelle, c’est qu’il lui reste encore huit parties avant les séries éliminatoires pour retrouver tous ses moyens.

Elle sera également du voyage de neuf jours en Chine, du 23 février au 3 mars.

Les Canadiennes, championnes en titre de la Coupe Clarkson, dominent présentement le classement de la Ligue de professionnelle canadienne de hockey féminin avec une fiche de 17-3-0-0 (34 points).