Championnats de ski de fond: une jeune non-voyante de 16 ans rafle trois médailles

Le Nouveau-Brunswick est finalement revenu du club Nakkertok de Gatineau avec une récolte de trois médailles aux Championnats de l’Est canadien de ski de fond Haywood NorAm, toutes remportées par Céline Kavanaugh. La jeune non-voyante âgée de 16 ans de Grand-Sault, qui était accompagnée de sa guide Charlotte Toner, a raflé l’argent dans chacune de ses trois courses dans le paranordique.

En entrevue téléphonique, elle avait le succès modeste quant à sa performance.

«En raison des Jeux olympiques qui s’en viennent, nous n’étions de trois skieuses dans notre catégorie, dit-elle. Notre objectif, à moi et Charlotte, était de terminer en deuxième place pour les deux épreuves de classique (vendredi et dimanche) et d’aller chercher la première position en style libre, samedi. Ç’a été proche, mais pas tout à fait», révèle la sympathique jeune femme.

«La grosse différence avec l’an dernier, je dirais que notre chimie est meilleure entre Charlotte et moi. Skier avec une guide demande beaucoup de communication et de confiance. Nous avons appris à nous connaître dans la dernière année au fil des compétitions. Je suis très fière de nos progrès», indique Céline Cavanaugh.

«À moyen terme, notre objectif est de se qualifier pour les Jeux du Canada de 2019. Pour ce qui est des Jeux paralympiques, on verra ce que l’avenir nous réserve. Ce serait sûrement une expérience remarquable», ajoute-t-elle.

L’entraîneuse de l’équipe provinciale, Manon Losier, s’est dite satisfaite du rendement de ses jeunes. Bien sûr, elle n’aurait pas dit non à quelques autres podiums, mais le plus important pour chaque athlète était d’atteindre les objectifs fixés avant le départ vers l’Outaouais.

«La compétition était plus forte que l’an dernier, affirme-t-elle. C’était tellement compétitif qu’une petite différence de deux secondes pouvait te faire perdre quatre positions.»

«Il n’en reste pas moins que la majorité de nos jeunes ont atteint leurs objectifs. D’accord, il y a eu des journées plus difficiles que d’autres pour certains, mais règle générale nos athlètes ont bien fait. Nous revenons avec moins de médailles que l’an dernier (six podiums), mais en tant qu’équipe nous avons encore progressé», révèle Manon Losier.

Dès vendredi, dans le prologue, Hugo Austin et Gabrielle Côté ont impressionné avec une neuvième place, respectivement dans les catégories midget garçons (2005) et juvénile filles (2004). Ariane Austin a pour sa part été chercher un 10e rang dans la catégorie juvénile filles (2003). Les autres top 15 du prologue sont Simon Xavier Godin (12e, midget garçons, 2004), Olivier Jacob Godin (14e, juvénile garçons, 2002), Anika Leigh (14e, juvénile filles, 2003) et Mattea McNair (15e, midget filles, 2005).

Samedi, pour le style libre, Ariane Austin (7e, juvénile filles, 2003), Gabrielle Côté (11e, juvénile filles, 2004), Hugo Austin (12e, midget garçons, 2005), Jérémy Leigh (13e, juvénile garçons, 2002) et Olivier Jacob Godin (14e, juvénile garçons, 2002) ont obtenu des top 15. Thierry Dugas (juvénile garçons, 2000) et Anika Leigh (juvénile filles, 2003) ont pour leur part enregistré une 18e position.

Enfin, pour la journée de dimanche qui était consacrée au style classique, Simon Xavier Godin (9e, midget garçons, 2004), Mattea McNair (10e, midget filles, 2005), Ariane Austin (12e, juvénile filles, 2003), Hugo Austin (14e, midget garçons, 2005) et Jérémy Leigh (15e, juvénile garçons, 2002) ont réalisé des top 15. À noter aussi la 18e position de Samuel David Basque (midget garçons, 2004), la 19e place de Thierry Dugas (junior garçons, 2000) et le 20e échelon d’Olivier Jacob Godin (juvénile garçons, 2002).