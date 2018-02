Une Acadienne aux Jeux olympiques de Pyeongchang

Les Jeux olympiques, c’est une affaire de famille chez les Richard!

Simon a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 avec l’équipe canadienne de goalball.

À Pyeongchang, ce sera au tour de sa mère, Nicole LeBlanc-Richard, de prendre part à ce grand rendez-vous planétaire.

La Dieppoise sera l’une des juges des compétitions de patinage artistique en Corée du Sud.

Elle se dit choyée d’avoir été choisie pour représenter son pays lors du plus grand rendez-vous de la planète.

«Je me sens tellement honorée d’avoir été choisie comme juge pour cet événement. Je suis vraiment émue», raconte-t-elle.

«Ça n’a pas été une surprise complète parce que j’ai quand même fait des compétitions importantes au cours des dernières années, comme les Championnats du monde (à Helsinki en 2017), les Championnats des quatre continents de l’ISU (à Pyeongchang en 2017) et la finale du Grand Prix de patinage artistique de l’ISU (Marseille en 2016). Je savais donc que j’avais les qualifications requises et que je faisais partie d’un groupe d’officiels au Canada qui était éligible pour les jeux.»

Nicole Leblanc-Richard sait un peu à quoi s’attendre puisqu’il s’agira de son second séjour à Pyeongchang.

«Quand j’y ai été en février l’an passé, les installations étaient déjà pas mal prêtes. On sentait que la préparation se faisait très bien. Je pense que tout va bien se dérouler», assure celle qui est juge depuis près de trois décennies.

«Je m’attends au plus haut niveau de compétition parce que nous aurons plusieurs excellents patineurs qui seront présents. Mon plus grand souhait, c’est que tout le monde performe à son meilleur niveau.»

La juge acadienne estime que tous ses collègues des compétitions de patinage artistique vont montrer une impartialité à toute épreuve en Corée.

«Il faut vraiment juger la performance de la journée, peu importe qui est le patineur. Quand on est en train de faire notre travail, on évalue chaque élément, chaque composante individuellement et c’est noté selon un standard. On ne compare pas les patineurs les uns aux autres. Pour moi, ce n’est pas difficile d’être impartiale.»

La question de la sécurité des différentes délégations est évidemment une préoccupation majeure pour tout le monde qui débarquera dans la péninsule coréenne au cours des prochains jours.

«C’est sur qu’on s’en est parlé, mais je pense que ça va bien se dérouler. Il y a quand même un esprit de coopération entre les deux nations avec la permission des athlètes de la Corée du Nord de participer aux Jeux,. Je n’ai aucune inquiétude, avance Nicole LeBlanc-Richard.

L’Acadienne espère que cette compétition sera le début d’une belle carrière olympique.

«J’aimerais bien. Je vais essayer de bien profiter de cette expérience et de la vivre au maximum», promet-elle.