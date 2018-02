Patty Blanchard pulvérise un record canadien

Patty Blanchard et Robert Jackson ont établi tous deux de nouveaux records canadiens, samedi, à Oromocto. - Gracieuseté - Nadine Currie

Ce n’est pas parce que Patty Blanchard est déjà immortalisée au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et qu’elle est maintenant âgée de 60 ans qu’elle n’est plus capable de réaliser de grands exploits.

Elle en a fourni la preuve, samedi après-midi à Oromocto, en pulvérisant par près de 30 secondes le record du 1500m en salle chez les athlètes âgées de 60 à 64 ans. La grande dame a enregistré un chrono de 5m26s66c, abaissant l’ancienne marque de 5m55s92c que détenait l’Ontarienne Jeann Horne depuis le 6 mars 1993.

Ce nouveau record survient 16 jours après que Shelley Doucet lui ait chipé sa vieille marque provinciale du demi-marathon. Le 4 décembre 1994, Blanchard avait complété le Demi-marathon d’Okayama, au Japon, en 1h17m11s. Doucet, elle, a fait mieux par une seule petite seconde (1h17m10s) lors des 21,1km de Houston, dans l’État du Texas.

Le plus impressionnant dans ce nouveau record, c’est que Patty Blanchard n’avait pas mis ses souliers à crampons depuis déjà deux ans. Elle planifiait d’avoir au moins un entraînement, mercredi dernier, au CEPS, mais une tempête de neige l’a empêché d’aller se dégourdir les jambes.

Elle raconte que c’est lors d’une récente sortie de groupe avec plusieurs autres coureurs qu’elle s’est laissée convaincre de prendre part à la compétition d’Oromocto. Toutefois, elle voulait à l’origine participer à l’épreuve du mile.

«J’ai pensé vérifier ce qu’était la marque canadienne et j’ai découvert qu’il s’agissait aussi du record mondial dans mon groupe d’âge. Comme je n’avais pas chaussé mes crampons depuis longtemps, j’ai décidé de plutôt tenter ma chance au 1500m. Ça me semblait plus à ma portée», affirme-t-elle.

«Il faut croire que j’ai sous-estimé ma condition physique parce que j’ai couru le 1500m à un rythme qui m’aurait permis de battre le record du mile. J’ai complété en 5m26s66c et il ne m’aurait plus resté qu’un peu plus de 100m à parcourir pour la distance du mile. Le record mondial est de 5m47s25c (Kathryn Martin, 15 mars 2014). De battre le record du 1500m de cette façon a été une belle surprise», indique-t-elle.

Patty Blanchard pourrait néanmoins tenter de battre la marque mondiale du mile lors des Championnats de l’Atlantique qui seront présentés le 10 mars à l’Université de Moncton.

Mais d’ici là, elle tentera d’abord de briser le record canadien du 15km sur route, toujours chez les 60 à 64 ans, le 25 février à Tampa, en Floride. L’actuel record appartient à la Britanno-Colombienne Sandra Bastedo qui a réalisé un temps de 1h07m31s le 17 avril 2005.

Elle avait pris part au même événement l’an dernier, alors qu’elle était âgée de 59 ans, et avait complété la distance en 1h05m50s.

«Je crois que c’est possible pour moi d’aller chercher un temps d’environs 1h04m50s. C’est l’objectif que je me suis fixé», dit-elle.

Notons par ailleurs que Blanchard détient trois autres records en salle, soit le 800m chez les 50-54 ans (2m25s02), ainsi que le mile chez les 40-44 ans (4m57s71c) et chez les 45-49 ans (5m08s60c). Elle détient aussi le record canadien sur route du demi-marathon chez les 55-58 ans (1h27m33s).

Robert Jackson éclipse une marque canadienne

Il n’y a pas que Patty Blanchard qui a battu un record canadien, samedi, à Oromocto. Robert Jackson a lui aussi retenu l’attention en améliorant le meilleur temps du 5000m chez les 60-64 ans en complétant la distance en 18m06s42c, éclipsant l’ancienne marque de 18m10s30c qui appartenait à Dennis Lang depuis le 2 mars 2012.

En 2017, à la même compétition, Jackson avait réalisé un chrono de 18m28s65c.

«J’aimerais bien avoir l’occasion d’améliorer encore plus le record, mais je ne parviens pas à trouver une autre course intérieure de 5000m. Il va me falloir attendre à l’automne», affirme le coureur âgé de 62 ans.

«Cela dit, le record de Patty est beaucoup plus impressionnant que le mien. Sur l’échelle d’âge, mon record est légèrement supérieur à 88%. Au niveau mondial, le taux de difficulté se situe au-dessus de 90%. Le record de Patty était un incroyable 97%», s’exclame Jackson.

Par ailleurs, Jackson a pris part le 20 janvier à une compétition à l’Université Cornell à Ithaca, dans l’État de New York, où il a tenté de battre le record du mile à l’intérieur dans son groupe d’âge.

«Je suis passé très près parce que le record canadien est actuellement de 5m12s90c (Earl Fee en 1994). J’ai terminé ma course en 5m13s49c. J’ai de nouveau tenté ma chance samedi après mon record du 5000m, mais j’ai raté cette fois-ci par environ six secondes. C’est vraiment le record que j’aimerais avoir», révèle le sympathique francophile.

Quelques records provinciaux ont aussi été établis ce samedi à Oromocto.

Ainsi, Erin Vringer, de Saint-Jean, a brisé la marque du 3000m féminin chez les midgets avec un temps de 10m17s96c, soit un peu plus de 10 secondes de mieux que l’ancien record qui appartenait à Laura Dickinson.

Shelby MacIsaac, de Riverview, a amélioré pour sa part d’un seul coup le record provincial du 400m féminin midget, jeunesse et junior avec un temps de 58s40c.

Jordan Henri, de Moncton, a de son côté battu son propre record jeunesse du 60m masculin avec un temps de 6s93c. Il s’agit même du plus rapide chrono sur cette distance au pays par un athlète âgé de moins de 20 ans jusqu’ici cette année.

Craig Thorne, de Saint-Jean, a lui aussi battu son propre record jeunesse du 60m haies avec un temps de 8s34c.

Rebecca Lagacé, de Saint-Jean, a de son côté amélioré les records féminin chez les 40-44 ans du lancer du poids (7m92c) et du marteau (8m72c).

Bruce Rosvall, de Saint-Jean, a lui aussi réalisé deux records chez les 50-54 ans en réalisant des chronos de 26s86c au 200m et 58s95c au 400m.