Le calvaire des Aigles Bleus achève

Le calvaire achève pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Avec deux rencontres à disputer au calendrier régulier, la direction de l’équipe pense déjà à la prochaine saison. Pour certains, c’est leur avenir avec le Bleu et Or qui pourrait se jouer lors de ces deux dernières parties.

Judes Vallée et son personnel devront déterminer quels joueurs ont fait partie du problème, mais surtout lesquels feront partie de la solution.

«Il y a certains cas qu’on devra réévaluer à la fin de la saison», admet-il.

Mais si quelques patineurs se battront pour leur poste, l’équipe a plusieurs raisons de terminer l’année 2017-2018 sur une bonne note.

«Il y a d’abord et avant tout la question de la fierté. Les gars sont redevables à l’Université de Moncton, avec le privilège qu’ils ont de jouer pour les Aigles Bleus. Par respect pour leur institution, ils se doivent de continuer à se battre jusqu’à la fin», explique-t-il.

Et il faut aussi parler du respect que les joueurs doivent aux finissants ou à ceux qui ne seront pas de retour.

Le gardien Brandon Thibeau, le défenseur Jean-Sébastien Fournier ainsi que les attaquants Joël Blanchard et Mitchell Robillard terminent leur stage universitaire, alors qu’il semble déjà acquis que l’attaquant Jean-François Plante ne sera pas de retour.

«C’est important de bien terminer la saison pour nos joueurs qui finissent leur séjour universitaire. On ne peut pas les laisser tomber, pas plus que nos partisans. Ils n’ont pas eu une année facile eux non plus. Ils n’ont pas eu grand-chose de plaisant à se mettre sous la dent (deux petites victoires en treize rencontres, des gains de 6 à 4 sur les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard le 1er novembre et de 6 à 1 sur les Tigers de l’Université Dalhousie le 1er décembre).»

L’entraîneur-chef croit cependant que ses joueurs n’ont pas à se cacher la tête dans le sable.

«On s’est quand même donné. Il y en a plusieurs qui ont eu des périodes creuses pendant la saison, mais on s’est battu jusqu’à la fin et on va se battre encore jusqu’à la dernière seconde du dernier match.»

Le capitaine Thierry Comtois tenait exactement le même discours.

«Tous les gars sont des compétiteurs et ce sont tous des individus fiers. On représente une organisation, une université qui fait beaucoup pour nous autres. Qu’on soit éliminé ou non, il n’y a aucune raison d’abandonner», affirme-t-il.

«On savait que ça allait être une année de transition. Ce n’est jamais quelque chose de plaisant à vivre, mais je pense que nous sommes en mesure de regarder en avant et des plus beaux jours qui s’en viennent pour les Aigles Bleus.»

Le patineur québécois veut laisser les partisans du Bleu et Or sur une note positive cette semaine.

«On veut créer un environnement qui est compétitif ici. C’est l’objectif de tout le monde. C’est tout simplement inacceptable une saison comme nous avons eu et on veut changer ça au plus vite.»

Les Aigles Bleus (3-23-2, 8 points) tenteront de freiner leur séquence de 11 défaites de suite mercredi soir, alors qu’ils accueilleront les Huskies de l’Université St. Mary’s (17-9-2, 36 points).