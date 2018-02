«Des défenseurs comme lui, j’en prendrais six»

Vous pouvez compter l’entraîneur-chef Darren Rumble parmi le fan-club de Gabriel Sylvestre chez les Wildcats de Moncton.

Et on ne peut pas le blâmer.

Le numéro 3 est gros, il prend la place devant le filet, il bloque des tirs, il possède un bon tir et c’est un leader naturel dans le vestiaire.

Son arrivée au début du mois de janvier a drôlement stabilisé les choses à la ligne bleue.

«Bloquer des tirs et nettoyer le devant du filet, ça fait partie de ma job», raconte le patineur originaire de Blainville.

«C’est ma façon d’apporter quelque chose d’important à l’équipe, surtout en désavantage numérique. Ce n’est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, mais moi je le fais et j’aime ça.»

Le patineur âgé de 19 ans sait exactement ce qu’on attend de lui chez les Wildcats.

«Je suis un défenseur défensif, qui bouge bien la rondelle et qui joue physique. Je commence à connaître pas mal les gars et ça va de mieux en mieux. C’est certain qu’il y a encore des petits détails à travailler encore, comme le positionnement et la communication, mais on s’en va dans la bonne direction.»

Le gardien Matthew Waite dit voir une grosse différence depuis l’arrivée du colosse de 6 pieds 4 pouces et 195 livres.

«Il est souvent comme un deuxième gardien de but pour nous, tellement il bloque de tirs.

Son jeu défensif est pratiquement sans failles. Il ne prend pas de chances inutiles et il est toujours bien placé sur la glace. Il fait toujours le bon jeu.»

Sans compter que le grand Sylvestre ne ménage pas les attaquants adverses devant le filet.

«Quand il est arrivé, on savait quel genre de défenseur il était et ça nous a beaucoup aidés à stabiliser la défensive. C’est un gros gars devant le filet et il bouge les joueurs adverses devant le filet.»

Darren Rumble reconnaît que le joueur québécois a comblé une lacune évidente dans son équipe depuis son arrivée.

«C’est un gars constant et prévisible, deux grosses qualités pour un défenseur à caractère défensif. C’est un joueur qui vient tous les soirs pour compétitionner et c’est une bonne personne», explique-t-il.

En 49 rencontres cette saison, Sylvestre présente une fiche de 7-9=16.

«Je ne connaissais pas grand-chose à son sujet, même si j’avais entendu plein de belles choses sur lui. Il est rapidement devenu une grosse partie de notre brigade défensive.»

Le plus beau dans tout ça, c’est qu’il lui reste encore une saison d’éligibilité dans la LHJMQ.

«Il est un très bon modèle pour les jeunes. La meilleure façon d’apprendre, c’est de voir tous les soirs un gars qui sait exactement ce qu’il fait sur la glace», avance le pilote des Wildcats.

«Je l’utilise toujours contre les meilleurs trios des autres équipes ainsi qu’en désavantage numérique. Gabriel est un véritable défenseur dans tous les sens du terme. Il va faire tout ce qui est possible pour garder la rondelle en dehors du filet. Si vous regardez la définition d’un défenseur dans le dictionnaire, vous allez voir sa photo juste à côté.»