Taekwondo: Gilles Savoie a une autorité jamais vue au Canada

Tant qu’à avoir une sommité de taekwondo dans l’Est du pays, aussi bien s’en servir.

Un peu plus de quatre mois après avoir été promu Grand Maître, Gilles Savoie est récemment devenu le représentant du Canada au sein de Taekwondo Jidokwan en Corée.

Le natif de Campbellton, qui est le premier à obtenir un tel statut au pays, a désormais l’autorité de passer des examens de promotion de ceintures noires du 1er au 7e dan.

«Je deviens un peu comme le lien canadien pour la Corée de notre art martial, affirme Gilles Savoie. Même que je peux aussi recommander quelqu’un pour un 8e dan, pourvu que j’obtienne l’appui d’un autre Grand Maître. À mes yeux, c’est une grande marque de confiance de leur part, tant pour mes travaux que pour ma philosophie, ou encore pour mes objectifs. Ç’a été une grande surprise quand ils m’ont approché. En fait, je suis content qu’ils m’aient choisi.»

«J’ai l’intention de donner des séminaires pour expliquer ce qu’est le Jidokwan. C’est mon objectif de rendre plus accessible mon art martial. C’est important d’expliquer aux les bienfaits et les valeurs véhiculées par le Jidokwan. Et pour ceux qui sont déjà dans le taekwondo, c’est bon de se le faire rappeler», mentionne-t-il.

«J’ai aussi l’intention d’être très méticuleux pendant les examens concernant la précision de la technique et de la biomécanique. La biomécanique et les valeurs de Jidokwan sont ce qui nous démarque des autres écoles de taekwondo», ajoute-t-il.

Gilles Savoie est l’auteur de deux ouvrages qui sont devenus des références, soit Manuel technique de taekwondo, publié en 2005, et Taekwondo: le guide illustré, qui a suivi en 2011. Il pratique le taekwondo Jidokwan depuis 1980.

Si tout va bien, il devrait obtenir son 9e dan en 2026. Il s’agit du plus haut degré dans cet art martial coréen.