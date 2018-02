Le Titan gagne, mais ne fait pas assez attention aux détails

Le Titan d’Acadie-Bathurst a beau avoir remporté deux de ses trois duels de la semaine dernière, on y note néanmoins une anomalie qui soulève l’interrogation. Avant la visite du Phoenix de Sherbrooke, mercredi dernier, l’équipe avait toujours dominé le club adverse depuis le début de la nouvelle année au chapitre des tirs au but. Ce n’est plus le cas depuis trois matchs.

Évidemment, cette étrangeté n’a pas échappé à l’attention de Mario Pouliot.

«Mais ce n’est pas juste les tirs au but qui me dérangent, signale d’ailleurs l’entraîneur-chef. Nous donnons aussi beaucoup plus de chances de marquer aux clubs adverses. Alors que nous n’en donnions habituellement que huit, voilà que nous en permettons le double depuis trois parties.»

Pouliot croit que la situation s’expliquer de plusieurs façons. La première étant que les joueurs sont moins soucieux des détails.

«Nos prises de décision avec la rondelle, par exemple, n’est pas à la hauteur ces temps-ci, dit-il. J’ai calculé que dans notre dernier match contre Halifax, il est arrivé 14 fois que nous étions en possession de la rondelle et ce sont pourtant les Mooseheads qui ont fini par avoir la chance de marquer.»

«Il faudrait aussi que les joueurs bloquent davantage de lancers. Ce n’est pas seulement la job de (Samuel) L’Italien et des défenseurs de bloquer des tirs, c’est la job de tout le monde», souligne le pilote.

Face aux Wildcats de Moncton (23-21-8, 54 pts), qu’ils accueillent au Centre régional K.-C.-Irving mercredi soir, le mot d’ordre dans le camp du Titan (29-14-8, 66 pts) sera de faire attention aux détails, de resserrer le jeu en zone défensive et d’éviter le banc des pénalités.

«Les Wildcats ont un bon alignement et c’est une équipe qui est sur une bonne séquence. Il sera important de bien jouer avec la rondelle et d’éviter les pénalités contre eux», mentionne-t-il.

Cela dit, Pouliot a néanmoins tenu à souligner le travail de ses unités spéciales qui, il faut bien l’admettre, n’ont jamais cessé d’exceller malgré l’absence de trois attaquants de premier plan. Samuel Asselin, Justin Ducharme et German Rubtsov sont trois joueurs qui jouaient des rôles importants, que ce soit en supériorité numérique ou encore en désavantage numérique.

«Je lève mon chapeau aux gars qui ont pris la relève des blessés, je pense à Jeffrey Viel, à Cole Rafuse, à Jordan Maher et aussi à (Félix-Antoine) Drolet que j’ai commencé à utiliser en infériorité numérique. Il se débrouille d’ailleurs très bien», indique Pouliot.

Rappelons qu’Asselin, Ducharme et Rubtsov soignent présentement des blessures. Si le retour d’Asselin n’est pas prévu avant les séries éliminatoires, Ducharme et

Rubtsov devraient normalement réintégrer l’alignement sous peu.

Mais encore là, rien n’est moins certain. Dans le cas de Ducharme, on devrait en savoir plus long mercredi alors qu’il doit rencontrer l’orthopédiste de l’équipe. Pour ce qui est de Rubtsov, il est présentement à Philadelphie, où les médecins des Flyers s’occupent de lui.

Evan Fitzpatrick sera devant le filet du Titan face aux gros canons des Wildcats que sont les Jeremy McKenna, Anderson MacDonald, Mika Cyr, James Phelan,

Alexander Khovanov et Jakob Pelletier. C’est sans oublie leurs deux quarts-arrières Nicholas Welsh et Daniil Miromanov qui représentent un réel danger chaque fois qu’ils sont sur la patinoire.