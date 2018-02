Saint-Basile aura besoin d’un miracle pour éliminer Haut-Madawaska

Les séries éliminatoires du Circuit régional de hockey débuteront ce vendredi, avec la présentation de deux rencontres qui opposeront les formations du Bas-Madawaska et Saint-Quentin ainsi que Kedgwick et Saint-Jacques.

Les deux autres séries quarts de finale entre le Témiscouata et Perth-Andover et entre Saint-Basile et le Haut-Madawaska s’entameront samedi.

Champion en titre du calendrier régulier, les Panthères du Haut-Madawaska disputeront deux rencontres en moins de 24 heures face à leurs rivaux de Saint-Basile.

Avec seulement trois gains enregistrés cette saison, il va sans dire que les As auront fort à faire dans cette série 4 de 7.

Au cours de la saison qui vient de prendre fin, les Panthères ont remporté trois victoires en autant de rencontres face à Saint-Basile.

Une différence de 30 points au classement et 83 buts d’écart sépare de plus les deux formations.

Qui plus est, les joueurs du Haut-Madawaska ont marqué 24 buts face aux As cette saison et en ont alloué que seulement 4.

Même si son équipe est largement favorite pour accéder au deuxième tour des séries, l’entraîneur-chef des Panthères ne tient absolument rien pour acquis.

«Tout le monde est très fébrile à l’approche du début des séries. Les As ont un bon gardien de but qui peut voler un match à lui seul, on ne prendra donc rien à la légère», a indiqué François Caron.

Au sommet du classement général cette saison, l’équipe du Haut-Madawaska pourra ainsi profiter de l’avantage de la patinoire durant toutes les séries.

«On ne sait jamais ce qui peut se passer en série. Il y a un certain équilibre dans la ligue, on devrait assister à de longues séries en première ronde», a ajouté l’entraîneur des Panthères.

À Saint-Quentin, l’entraîneur-chef des Castors évite lui aussi de prêcher par excès de confiance.

«L’objectif depuis le début de la saison est simple, c’est de remporter un troisième championnat consécutif», lance sans détour Jean-Francois Martel.

Les Castors ont été dominants lors de la deuxième portion du calendrier régulier, ayant remporté 13 de leurs 14 dernières parties.

Avant de rêver à une autre coupe Gérald-Martin, la formation du Restigouche-Ouest devra toutefois commencer par écarter de son chemin les Draveurs du Bas-Madawaska.

Même si les Castors ont eu le dessus sur leurs rivaux chaque fois, les deux formations ont disputé trois matchs serrés cette saison.

«On respecte nos adversaires, ça devrait être un bon spectacle. Les Castors, c’est une famille, c’est ce qui fait notre force», a ajouté l’entraîneur-chef.

Le River Valley Thunder de Perth-Andover représente également un sérieux candidat pour aspirer aux grands honneurs en séries.

En raison de sa solide brigade défensive, la formation est favorite pour s’imposer dans la série qui l’opposera aux Prédateurs du Témiscouata.

Ces derniers sont tout de même parvenus à terminer la campagne avec un dossier de .500 et l’équipe revendique aussi une victoire face au Thunder en saison régulière.

Enfin, il est plutôt difficile de prédire l’issu de la série qui opposera le Dynamo Kedgwick aux Ambassadeurs de Saint-Jacques.

Un écart de seulement quatre points a séparé les deux formations au classement général.

Les Ambassadeurs, qui disputeront leurs matchs locaux au Centre Jean-Daigle d’Edmundston, ont remporté deux des trois duels disputés cette saison face au Dynamo.

La formation de Saint-Jacques a affiché un dossier de 7 gains et 3 revers lors des 10 dernières parties du calendrier régulier, alors que le Dynamo a signé 5 victoires et 5 défaites durant la même période.