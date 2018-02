Un traitement VIP pour une Acadienne en Corée du Sud

L’Acadienne Tanya Arseneault, d’East Collette, a vécu une expérience inoubliable lors du relais de la flamme olympique en Corée du Sud. Celle qui habite près de Rogersville avait gagné le voyage en participant à un concours organisé par Samsung sur Twitter.

La mère de trois filles affirme qu’elle et les cinq autres gagnants ont été «traités comme des VIP». Le groupe a visité des restaurants de haute cuisine, dont un établissement inclut dans le guide Michelin. Tanya Arseneault et ses collègues ont aussi eu droit à une tournée du Samsung Speedway, où ils ont conduit des voitures de course accompagnées de conducteurs professionnels.

L’Acadienne a aussi, bien sûr, porté la flamme olympique durant le relais des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.

Le relais de la flamme olympique a été lancé le 24 octobre, et se poursuivra jusqu’à la cérémonie d’ouverture des jeux, vendredi.